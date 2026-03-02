Natalia Sette 02 MAR 2026 - 12:48h.

La pareja ha decidido mudarse justo antes del nacimiento de su hija y enseñan cómo está quedando la nueva casa

Marta Castro habla de los kilos que ha engordado durante su embarazo

Compartir







A tan solo siete semanas del nacimiento de su hija, Marta Castro y Rodri Fuertes han dado un importante paso en sus vidas : mudarse a una casa nueva. La pareja ha tomado la decisión de instalarse antes de convertirse en padres y el exconcursante de ‘Gran Hermano’ comparte con sus seguidores cómo están viviendo esta mudanza exprés y la primera imagen del nuevo hogar.

Después del inesperado cambio de planes que les obligó a adelantar el traslado sin poder hacer la reforma prevista, ambos han optado por tomárselo de la mejor manera posible. Aunque es un reto para ellos, pues Marta está ya en la recta final del embarazo , los enamorados han logrado completar la mudanza en muy poco tiempo.

“Después de casi 3h la casa está prácticamente vacía”, ha escrito Rodri en un ‘storie’ mientras muestra el salón de su antiguo hogar completamente despejado. Cajas por el suelo, paredes desnudas y toda su vida metida en cajas. Tanto es así, que a Rodri no le ha quedado otro remedio que comer ese día sobre una caja llena de objetos que utilizaba como mesa improvisada.

Además, el exconcursante de Gran Hermano también ha compartido un vídeo cargado de ternura: “Me ha acompañado a limpiar la casa antigua”, ha puesto mientras se ve a su perro salchicha correteando por el salón ya vacío. Por su parte, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha publicado un video hablando de que sus perritos no entienden nada de lo que está pasando, pues de repente se han visto en una casa vacía.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Después de todo el revuelo de la mudanza, Rodri ha sorprendido a sus seguidores publicando la primera foto de su nuevo hogar. “Queda mucho pero esto ya es CASA”, ha escrito ilusionado. En la fotografía se aprecia un salón muy luminoso, con grandes ventanales por los que entra el sol y vistas a lo que parece ser un jardín. De momento, la estancia cuenta con un sillón cheslón blanco, una cómoda de madera y una planta que aporta calidez al espacio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque aún quedan cajas por abrir y muchos detalles por ultimar, la pareja tiene claro que lo importante no es que todo esté perfecto, sino que esté listo para recibir a su bebé. En plena cuenta atrás para el nacimiento, Marta y Rodri afrontan este nuevo comienzo con ilusión y con muchas ganas de ver crecer a su primera hija en común en la casa de sus sueños.