Lidia González 05 MAR 2026 - 18:06h.

La concursante de ‘Supervivientes’ desvela cómo afronta volver a verse las caras con Gerard Arias y le lanza un consejo

Claudia Chacón está a escasos momentos de comenzar su reto profesional en Honduras y no ha querido irse sin mandarle un mensaje muy directo a una persona de su pasado a la que está a punto de ver. Después de abrir las puertas de su casa en Madrid, la concursante de ‘Supervivientes’ se muestra muy contundente sobre su reencuentro con Gerard Arias. La influencer le ha dado un consejo muy importante para su convivencia y ha sido muy clara con él. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

“Va a necesitar tapones”, comienza diciendo. La creadora de contenido va a volver a verse las caras con la persona que marcó su estancia en ‘La isla de las tentaciones’, con la que no ha tenido su mejor final, y se ha pronunciado al respecto: “Por desgracia, va a estar ese sujeto”.

La influencer, que ha hablado claro sobre el futuro de su relación tras su estancia en Honduras, cuenta todos los detalles sobre cómo afronta esta desagradable situación para ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su faceta más guerrera y asegura: “Las arañas van a dejar de ser su fobia”.

