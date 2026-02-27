Lucía Sánchez, tras la drástica decisión de Manuel González: "Nada ni nadie me va a amargar"

Ana Carrillo 27 FEB 2026 - 15:40h.

Lucía Sánchez ha hecho un significativo comentario en redes tras el anuncio de Manuel González sobre su relación

Cristina Piaget se sincera en Instagram sobre su reencuentro con Carlos Lozano en 'GH DÚO'

Compartir







El pasado martes, durante 'GH DÚO. Especial Expulsión', Lucía Sánchez y el padre de Manuel González protagonizaron un durísimo enfrentamiento que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vio desde la casa de Tres Cantos porque todavía no había sido expulsado frente a Carlos Lozano. Ya ayer, durante la gala, el gaditano reveló en plató que no quiere volver a tener relación con su exnovia por lo ocurrido.

PUEDE INTERESARTE Carlos Lozano le confiesa a Belén Rodríguez y a Carmen Borrego qué le ha dicho Cristina Piaget antes de irse de la casa

"Esto que ha pasado para mí es un punto y final con ella para siempre. Irreversible. Si yo hubiera estado en esa situación hubiera agachado la cabeza por respeto a ella y a sus padres. Creo que no era necesario", expresó Manuel, que afirmó estar totalmente cerrado a mantener una conversación con la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO'.

Tras esas declaraciones, Lucía Sánchez ha dejado de seguir en Instagram a Manuel González y ha puesto un significativo mensaje en sus stories: "Nada ni nadie me va a amargar". Unos minutos después, ha compartido la foto de un chico que en redes se especula que es su novio.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: