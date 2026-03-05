De sus orígenes a su primer matrimonio: la vida de Paola Olmedo antes de 'Supervivientes'

Carlos Otero 05 MAR 2026 - 16:31h.

La ex nuera de Carmen Borrego se ha embarcado en la aventura más extrema de su vida: es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

Paola Olmedo, concursante confirmada de 'Supervivientes 2026': "Soy muy fuerte, no me rindo fácilmente''

Paola Olmedo (Argentina, 1987), que saltó a la fama por su relación con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y nieto de María Teresa Campos, ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad al confirmarse como una de las 18 concursantes de 'Supervivientes 2026'. La argentina está especialmente ilusionada con poder vivir la experiencia del reality de aventura y avisa que va a por todas: "Soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente". Ahora que vuelve a la primera fila del foco mediático, vamos a repasar, más allá de su llegada al clan Campos, quién es y cómo era la vida de Paola Olmedo antes de comenzar su aventura en los Cayos Cochinos.

¿Quién es Paola Olmedo?

Si hay un nombre que ha acaparado titulares en los últimos tiempos es el de Paola Olmedo. De origen argentino y con un perfil inicial de "chica anónima", Paola pasó de centrarse en su negocio de belleza a ser la protagonista de uno de los enfrentamientos familiares más intensos de la televisión, que todavía no parece haber acabado.

La esteticista le robó el corazón a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, y su entrada en la familia Campos fue por la puerta grande con una boda de ensueño en 2022 que ocupó todas las portadas. Pero lo que empezó como un cuento de hadas con exclusiva incluida acabó en con diversos enfrentamientos televisados que todavía no parecen haber llegado a su fin.

¿Dónde nació y qué edad tiene Paola Olmedo?

Paola Olmedo nació en Argentina hace 38 años. A pesar de que los medios de comunicación le han asignado diferentes nacionalidades, ella se muestra tajante: "Nunca aciertan, no soy ni paraguaya ni chilena, soy argentina, pero he vivido en muchos sitios", ha declarado. "Soy cosmopolita", dice Paola, que ha antes de recalar en Madrid pasó por otros países latinoamericanos.

Aunque se siente muy orgullosa de sus orígenes, la ex de José María Almoguera ha pasado en España más de la mitad de su vida. Era casi una niña cuando se trasladó junto a su familia a Madrid, y aquí han echado raíces. "He estado más años en España que en cualquier otro país", abunda sobre su historia.

¿Por qué se hizo famosa Paola Olmedo?

La vida de Paola Olmedo cambió totalmente tras conocer al padre de su tercer hijo, José María Almoguera. La esteticista y el hijo de Carmen Borrego comenzaron una relación que parecía indestructible, con boda por todo lo alto incluida, pero que duró menos de los que sus protagonistas podrían haber esperado.

Paola reveló en una entrevista concedida al podcast 'Cuenta y exagera' cómo llegó el sobrino de Terelu Campos a su vida: "Había un club de motos y una de mis amigas iba mucho, entonces yo la acompañaba. Ellos ya eran amigos y compañeros de piso, así que lo conocí a través de ella; a través de las motos lo conocí". "Al principio éramos solo amigos y luego ya surgió el amor", cuenta la empresaria.

Paola ha contado en más de una ocasión que perdió su intimidad el día que vendió la exclusiva de su boda con José María Almoguera a una revista del corazón. El enlace tuvo lugar el 14 de mayo del año 2022, y la propia Paola explica que ni ella ni los suyos estuvieron cómodos. "Hubo un momento tenso por las fotos, ya que no todo el mundo podía sacar el móvil", ha recordado. "Carmen estaba pendiente de los móviles y de los vídeos. Me arrepiento de haber vendido la exclusiva de la boda", sentenció.

Ahí comenzó la tensión, pero lo que realmente marcó un antes y un después, tanto en la relación como en la vida pública de Paola fueron unos polémicos audios filtrados donde Paola no dejaba en muy buen lugar a su suegra, Carmen Borrego. A partir de ahí, la relación familiar se tensó hasta romperse.

Tras menos de dos años de casados y con un bebé de apenas meses, Paola y José María Almoguera anunciaron su separación definitiva. Los motivos no terminaron de quedar claros, pero ella siempre ha apuntado a la excesiva presión y a las idas y venidas de la familia de él.

¿Cómo es la familia de Paola Olmedo?

Olmedo tenía una vida estructurada antes de conocer a José María Almoguera y de que su existencia discreta y anónima diese un giro de 180 grados. Paola tiene dos hijos de un matrimonio anterior al que la unió a la familia Campos. La mayor, que ronda la mayoría de edad, ejerció como dama de honor en su boda con el nieto de María Teresa Campos.

Se trata de dos hijos a los que Paola ha protegido en todo momento y de los que nunca ha hablado —ni mostrado— públicamente. Aunque eso no significa que los esconda, ya que en varias ocasiones ha sido captada por las cámaras junto a ellos. En una entrevista concedida a Telecinco Paola contó que su hijo mediano lloró al verla tras su operación maxilofacial porque no la reconocía debido al cambio que había sufrido su nariz.

En otra ocasión publicó en Instagram una carta que le escribió su hija mayor. En el sobre de la carta que acompaña a las flores se lee "Para la que me levanta del suelo"; y en la misiva le dice que no olvide lo mucho que la ama y que siempre que la ve le da motivación para seguir hacia adelante.

"Paola tiene dos hijos maravillosos, es una madraza. Le he dicho que me tiene que prometer que me va a dar un nieto a mí. A sus hijos los trataré como nietos", aseguraba Carmen Borrego en la exclusiva del enlace de su hijo. Eran tiempos felices en los que la relación del clan Campos con Paola pasaba por sus mejores momentos.

¿De qué trabajaba Paola Olmedo antes de dar el salto a la televisión?

La televisión y las revistas sanean la economía de Paola, pero la verdad es que la argentina vive de su trabajo en su salón de uñas. Olmedo comenzó a trabajar como manicurista en 2019 y abrió su propio salón un año después.

El centro de estética abre sus puertas en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, concretamente en la Calle de San Roque. El centro recibe el internacionalísimo nombre de 'Global Esthetic Nails', y Paola comparte tareas directivas junto a varios socios más, entre ellas su hermana Mónica.

Además, la argentina también ha pasado por algunos programas de televisión en los que ha contado su historia con Almoguera y ha defendido sus argumentos contra el clan Campos.

Ahora, Paola Olmedo vuelve a la pantalla para vivir la experiencia más extrema de su vida en 'Supervivientes 2026', en la que asegura que va a dejarse la piel para vivir el reality sin límite y demostrar que es capaz de todo.