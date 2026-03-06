Agencia EFE 06 MAR 2026 - 15:07h.

"Será bueno para resolver las puñaladas que hay entre unos y otros", comentan desde la Policía.

Interior nombra a José Santafé Arnedo jefe de la Policía tras la querella por agresión sexual contra el ex DAO

El nombramiento del comisario principal José Luis Santafé como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha sentado bien en las filas del cuerpo, "muy tocado" tras la denuncia por agresión sexual contra su predecesor. Del elegido destacan su autoridad, su buena reputación y un trato personal cercano. "Es un buen perfil para lo que necesitamos".

Salir del bache y "poner orden" entre los miembros de la cúpula policial tras la presunta agresión sexual de José Ángel González, 'Jota', a una subordinada, será su primer desafío que, según mandos y compañeros consultados por EFE, Santafé puede cumplir a la perfección porque es un policía "muy sensato".

Pese a que la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Palma de Mallorca en el ámbito de la seguridad ciudadana -procede de las Unidades de Intervención Policía (UIP)-, es mayoritaria la opinión de que el comisario principal Santafé, de 61 años, cuenta con grandes conocimientos técnicos y operativos y no dudan de que en el ámbito de la gestión tiene estupendas aptitudes.

"Es un tío diez", "un acierto, seguro que habría otros perfiles incluso mejores pero él es lo que ahora necesitamos", "es un buen perfil porque tiene autoridad", son algunos de los comentarios que transmiten a EFE varios mandos y compañeros de Santafé que elogian el trato personal que dispensa a los subordinados.

Otros apuntan que tiene carácter "cabezota", que es un hombre que sabe ejercer su mando y que conoce mucho a su antecesor 'Jota', también proveniente de las unidades de intervención policial (UIP).

De estas unidades un mando actual apunta a EFE que el nuevo DAO es "muy buena persona", "buen gestor" y con "muchísima" experiencia y bagaje en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Funcionarios consultados consideran a EFE que el hecho de que provenga de una jefatura superior es "un buen punto", porque no está "contaminado" del meollo y las "tensiones actuales" de la cúpula policial central, es decir, la Junta de Gobierno, integrada entre otras, por las cinco comisarias generales dependientes de la DAO y las subdirecciones generales.

"Será bueno para resolver las puñaladas que hay entre unos y otros"

"Será bueno para solventar las puñaladas que hay entre unos y otros y poner orden en la junta", augura otro agente que, al igual que las fuentes consultadas por EFE en Palma de Mallorca, tienen claro que su nombre viene de la mano de la secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo.

Ha trabajado estrechamente con Calvo, quien ejerció como delegada del Gobierno en Baleares entre 2020 y 2023. El nuevo DAO fue designado jefe superior en julio de 2022 y la política socialista mallorquina estuvo al frente de la delegación hasta diciembre del año siguiente. Pero en la larga trayectoria policial de Santafé en Baleares, - fue también número dos de la jefatura- ha coincidido en etapas anteriores con Calvo, que fue alcaldesa de Palma entre 2007 y 2011. Algunas fuentes consultadas resaltan a EFE que lidió bien con el escándalo de los 16 casos de explotación sexual infantil que afectaban a menores tutelados en Mallorca.

Los sindicatos confían en que restituya la imagen y el diálogo

La reacción de los sindicatos policiales al nombramiento de José Luis Santafé no se ha hecho esperar. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han traslado ya públicamente su enhorabuena al nuevo DAO y su "total predisposición" a trabajar de manera constructiva con él. Confían en que esta nueva etapa permita reforzar la integridad, la profesionalidad y la imagen de la Policía Nacional.

Para Jupol, se abre una oportunidad para cambiar "de rumbo" respecto a los últimos años, marcados por el oscurantismo y la falta de comunicación con las organizaciones sindicales y piden apueste por la regeneración, la ejemplaridad y la recuperación de la confianza tanto de los propios agentes como de la ciudadanía.

El nombramiento de José Luis Santafé será publicado en el BOE y posteriormente, la semana próxima, está previsto que tome posesión de su cargo al mando operativo de más de 70.000 policías nacionales.