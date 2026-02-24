Marina García enseña las cicatrices de su operación de pecho

Natalia Sette 24 FEB 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra por primera vez las cicatrices de su operación de reducción de pecho

Marina García recibe un aluvión de críticas por subir un video en ropa interior

Marina García ha querido mostrar sin filtros las cicatrices de su operación de reducción de pecho. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' está feliz tras haberse retirado definitivamente los implantes mamarios, pero también ha querido enseñar la parte menos idealizada de la operación.

La sevillana, que lleva años eliminando retoques estéticos para volver a su versión más natural, ha compartido una imagen tomando el sol en su vivienda. “Cada una toma el sol como buenamente puede, la casa con jardín y piscina está tardando más de lo que tenía en mis planes, así que mi patio de la planta de arriba es mi nuevo solárium hasta la feria”, ha escrito a través de sus ‘stories’.

La fotografía, en la que aparece relajada disfrutando del buen tiempo, provocó numerosos comentarios positivos, todos halagando el resultado de su operación de pecho y lo bien que le quedó. “Qué pecho tan precioso”, le puso una usuario respondiendo al ‘storie’. Marina, aunque agradecida por el mensaje, decidió responder de la forma más transparente posible.

A través de una imagen frente al espejo, enseñando las cicatrices de la intervención, la influencer ha querido normalizar la parte no tan bonita de la operación. “No todo es tan maravilloso, mi pecho natural acaba mucho más arriba que cuando tenía prótesis, será complicado ocultar las cicatrices este verano”, ha confesado.

Aunque está convencida de haber tomado la decisión correcta, el proceso también tiene su parte menos estética. Las cicatrices todavía están recientes y visibles. “Lo único que puedo hacer es seguir cuidándolas mucho para que se queden en lo mínimo posible, aún están rojitas, pero esto ya está conmigo de por vida”, ha explicado abiertamente a todos sus seguidores.

Marina siempre ha hablado abiertamente de los retoques que se realizó en el pasado y ahora mantiene la misma sinceridad al contar cómo se los ha ido retirando. Primero fueron los labios y después el pecho, una decisión que, según ha repetido en varias ocasiones, le ha devuelto la naturalidad a su imagen, consiguiendo su objetivo principal.

La creadora de contenido ha insistido en varias ocasiones en que cada mujer debe sentirse libre para ponerse o quitarse lo que desee. En su caso, volver a su pecho natural ha supuesto un paso importante hacia la aceptación total de su cuerpo, aunque eso implique tener cicatrices visibles para toda la vida.