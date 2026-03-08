Fiesta 08 MAR 2026 - 20:00h.

Se conocieron en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', allá por el mes de septiembre del año 2025. Catorce grandes exparticipantes de toda la historia 'Supervivientes' viajaban de nuevo a Honduras para vivir una aventura única y épica. Allí, surgieron los primeros tonteos y acercamientos, pero nunca se llegó a hablar de una relación... hasta ahora. ¡Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero forman, a día de hoy, una pareja formal! Tenemos todos los detalles, en exclusiva, en 'Fiesta'.

Cuando coincidieron en los Cayos Cochinos, fue inevitable que la atracción surgiera entre ellos. Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero hicieron partícipes a la audiencia y las cámaras del programa lo mucho que se gustaban, aunque bien es cierto que nunca hubo beso ni un paso más allá de las declaraciones mutuas y las muestras de cariño. Cuando terminó el reality, les perdimos la pista, pero hoy 'Fiesta' ha podido saber, en exclusiva, que han iniciado una relación sentimental. ¿Desde cuándo?

Todos los detalles de la relación de Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero

Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero podrían ser una de las parejas del año, con permiso de la actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé, quienes han sido pillados juntos hace unos días. La expareja de Isa Pantoja y Sofía Suescun y la amiga especial de Froilán, han iniciado un romance, según ha podido saber Makoke y que desvela la propia colaboradora de 'Fiesta' en el programa presentado por Emma García.

Lo cierto es que pocos son los que daban un duro por ellos cuando no escondían sus miraditas y se mostraban de lo más cariñosos el uno con el otro a través de sus confesiones en Honduras (recordemos que, a lo largo de la edición, se cuestionaron sus verdaderos intereses y sus intenciones mientras tonteaban ante las cámaras). Pero el tiempo ha hablado y todo apunta a que ahora han decidido darse una oportunidad como pareja.

"Ya son casi novios formales, están súper enamorados. Bueno, casi novios, no, son novios formales", es parte de la aclaración que da Makoke al respecto. Y es que, tal y como apunta la colaboradora de 'Fiesta', la relación entre Albalá y Miri continuó una vez terminado el reality, la conquista siguió su cauce y han callado así a todos los que insinuaban o consideraban que lo suyo era un intento de carpeta simplemente para dar juego en el programa de supervivencia: "Desde que salieron, siguieron con el tonteo y llevan ya tiempo. Están enamoradísimos los dos".