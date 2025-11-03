Patricia Fernández 03 NOV 2025 - 01:15h.

Compartir







Uno de los reencuentros más esperados del debate final de 'Supervivientes All Stars' era el de Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá por la especial conexión que surgió entre ellos en Honduras, tanto era así que mientras ella estaba en Honduras se habían lanzando una propuesta de cita romántica a su vuelta.

Con Miri ya en España, ambos se abrazaban y mostraban mucho cariño al volver a verse y aseguraban estar muy nerviosos en este momento. Miri le preguntaba por todo lo que ha pasado fuera, lo que este le contaba. "Estás muy guapo", le decía ella y Alejandro reaccionaba: "Me pone nervioso esta chica".

Al escucharles hablar y cómo actuaban, Sandra Barneda hacía una apreciación sobre lo que estaba viendo entre ellos: "La cosa está subiendo de temperatura o yo lo siento un poco". Después de lo que ambos podían ver imágenes de lo juntos pudieron vivir en Honduras hasta que tuvieron que despedirse.

Antes de que empezase la cita romántica entre ellos al más puro estilo 'First Dates', nuestra presentadora les advertía de algo: "El objetivo es que decidáis si después de esta noche y esta charla queréis tener una segunda cita o no".

Cita después de la que Alejandro y Miri se unían al resto al plató y él confesaba algo: "Se me pasa ella todo el rato por la cabeza, no puedo parar de mirarla. Te puedo decir que la decisión de una segunda cita la tiene ella".