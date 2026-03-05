Supervivientes 05 MAR 2026 - 15:55h.

¡Dale al play y descubre lo que ha elegido cada superviviente para que le acompañe en su gran aventura!

Esta misma noche 'Supervivientes 2026’ da el esperado y gran pistoletazo de salida en Telecinco. Los concursantes ya se encuentran en Honduras y esperan con ilusión, emoción y nervios el comienzo de la gran aventura que les deparará el reality más duro de la televisión.

Pero, antes de que la aventura comience, queremos conocer un poco más a fondo a nuestros supervivientes, por eso cada uno de ellos nos enseña el objeto personal que han elegido para que les acompañe durante la que será, sin duda alguna, la aventura más grande des sus vidas.

José Manuel Soto y su compañera imprescindible: su guitarra

''Si yo fuera Arguiñano me llevaría una sartén, pero como soy cantante y músico pues me he traído la guitarra. Espero que me acompañe a mí y a los demás'', revela el cantante a la vez que toca la guitarra que ha elegido como objeto personal de 'Supervivientes 2026'

Toni Elías y su tortuga gigante: ''Es de mis hijos''

El campeón español de Moto2 lo tuvo claro desde el principio, el objeto personal que le acompañará en su gran aventura en 'Supervivientes 2026' es una tortuga gigante de peluche de sus hijos: ''Duermen con ella cada noche, antes de irme me dijeron que me llevase'', y revela lo que espera: ''Espero dormir sobre ella cada noche y pensar en ellos''.

Teresa Seco y su cojín personalizado: ''Me siento cerca de casa''

La creadora de contenido ha decidido llevarse un objeto muy personal, se trata de un cojín personalizado con todas las fotos de sus amigos y familia: ''Llevo un par de días hablándole a la almohada, allí lo haré mucho. Me reconforta ver sus caras, me siento más cerca de casa''.

Marisa Jara y su almohada para dormir ''tranquila y en paz''

La concursante de 'Supervivientes 2026' ha elegido una almohada personalizada con una foto de ella, su marido y su bebé para dormir ''súper tranquila y en paz''.

Paola Olmedo

La ex de José María Almoguera se ha llevado a Honduras como objeto personal una gran bata azul que le va a servir para protegerse, pero también para acordarse de las personas a las que más quiere porque tiene fotos de sus tres hijos.

Maica Benedicto

La que fuera concursante de 'Gran Hermano 19' ha elegido algo muy especial: un regalo de sus fans. La concursante lo enseña mientras grita emocionada: "¡Viva el maiquismo!".

Gerard Arias

El participante de 'La isla de las tentaciones' ha optado por algo práctico, un cojín con una foto que le recuerda a su época de bombero junto al resto de su familia que también lo son: ''Me va a dar mucha fuerza''.

Claudia Chacón

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también ha optado por un cojín personalizado, pero ha tenido un gran fallo: ha desvelado que tuvo un importante despiste porque sin querer puso una foto en la que no se dio cuenta que aparecía su exnovio, Gilbert.

Ingrid Betancor

La periodista se lleva un cojín de lactancia para tener la sensación de estar durmiendo con sus hijos, a los que asegura que va a echar muchísimo de menos. Además, está decorado con los nombres de sus familiares, amigos y animales.

Jaime Astrain

El concursante se lleva a Honduras un peluche que eligió su hija para él : ''Lo eligió porque es grande como papá'', cuenta mientras se emociona al recordar el momento.

Gabriela Guillén

Gabriela ha elegido lo que para ella es lo más importante: ''Es la carita de mi príncipe que me va a acompañar por mi paso por la aventura que es 'Supervivientes'. Así no me olvido de su carita, que es imposible y me va a acompañar en los momentos más complicados''.

Álex Ghita

El entrenador personal se lleva una camiseta que su hija le hizo a su peluche favorito y que lleva impresa una foto de padre e hija juntos.

Ivonne Reyes lleva sus dedicatorias a cuestas

Ivonne Reyes ha elegido una almohada llena de fotos y dedicatorias de todos sus familiares y amigos: ''Es para mantenerme con fuerzas y energía''.

Aratz Lakuntza lleva un objeto muy especial que le regaló su pareja

El deportista ha elegido un objeto muy especial: un cojín que le regaló su pareja llena de fotos con familiares y amigos que le acompañará en los días más duros de 'Supervivientes 2026'.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo elige una toalla con un significado importante

El concursante ha elegido una toalla como objeto especial, pero no una cualquiera, una toalla que afirma que huele a su casa: ''Huele a hogar, a mi madre, a mi familia, a mis hermanas'', y explica que le han bordado un sol en homenaje a los nombres de las mujeres de su familia, además de un aguacate, una medalla y otro bordado en nombre a su abuelo.

Alex de la Croix no se separa de su cepillo: ''Puede ser una moneda de cambio''

La actriz ha decidido llevarse a Honduras un cepillo de pelo que ''no pega tirones'': ''Puede ser muy buena moneda de cambio en la playa y yo tengo el pelo teñido y rizado, por lo menos quitarme los enredones, ya se harán los trueques que hagan falta''.

El motivo del objeto personal de Alberto Ávila: ''Soy la primera persona con discapacidad en la historia de 'Supervivientes''

El deportista paralímpico se lleva a la isla la que fue su primera pierna ortopédica: ''Cuando flaquee, cuando tenga hambre, cuando esté cansado y quiera llorar sepa el motivo por el que estoy aquí representando y siendo la primera persona con discapacidad en la historia de 'Supervivientes' en participar en este pedazo de reality''.