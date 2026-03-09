La hija de Isabel Preysler, el extenista y sus tres hijos han huido de Catar, su residencia desde hace una década, ante la escalada militar en Oriente Medio

Ana Boyer revela cómo se encuentra en medio de los ataques en Doha junto a su familia: "Que esto termine pronto"

Ana Boyer y Fernando Verdasco han tomado una decisión que afecta de lleno a su vida personal y profesional y a la de sus hijos. La hija de Isabel Preysler y el extenista han regresado este lunes, 9 de marzo, a España, abandonando así Doha, su hogar durante la última década, en medio del conflicto en Oriente Medio por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Tal y como ha publicado la revista '¡Hola!', el popular matrimonio ha querido poner tierra de por medio tras la reapertura parcial del espacio aéreo en Catar a través de "rutas aéreas de emergencia con capacidad limitada y en plena coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades competentes del país", aseguró la Autoridad General de Aviación Civil de Catar el pasado 6 de marzo.

Los últimos movimientos militares han generado preocupación entre los residentes extranjeros, incluidos numerosos españoles que se encuentran en la zona, de ahí que algunos, como la propia Ana Boyer y su esposo, hayan huido del país, buscando seguridad y estabilidad.

El objetivo de la hermana de Tamara Falcó, que se encuentra embarazada de su cuarto hijo, es permanecer una temporada en España, en concreto en Madrid, hasta que la situación en Catar mejore.

De acuerdo a la cabecera rosa, sus tres hijos, Miguel, Mateo y Martín, no perderán sus clases escolares y podrán seguirlas online hasta que regresen al colegio británico donde cursan sus estudios en Doha.

Las palabras de Ana Boyer sobre su situación

Hace tan solo unos días, Boyer se pronunciaba a través de sus redes sociales para explicar cómo se encontraba. "Muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto", escribía junto a una imagen en la que muestra vistas de la ciudad catarí.

Cabe recordar que su traslado a Catar hace 10 años estuvo motivado por los compromisos profesionales de Verdasco y por el deseo de ofrecer a sus hijos una crianza estable y alejada del foco mediático constante que les rodea en España. Sin embargo, esa tranquilidad se ha visto totalmente trastocada por el conflicto, incluso viviendo en La Perla, una de las zonas residencias más exclusivas.

Ahora, esta 'mudanza temporal' también se produce teniendo en cuenta el estado de gestación de Boyer, encontrándose en la recta final y a punto de convertirse en madre por cuarta vez.