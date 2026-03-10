Exclusiva | Imágenes inéditas de Ester Expósito y Kylian Mbappé: "Dejan claro que entre ellos hay un romance"

Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 16:24h.

Nuevas imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé, que demostrarían que existe un romance entre ellos

Tras haber destapado cómo era el 'nidito de amor' de Ester Expósito y Kylian Mbappé, en 'El tiempo justo' se ha confirmado que existen imágenes inéditas entre la actriz española y el futbolista francés, que se publicarán mañana en la revista 'Semana' y que, de acuerdo con su director, Jorge Borrajo, "dejan claro que entre ellos hay un romance".

"Hasta ahora habíamos visto imágenes de ellos entrando y saliendo por separado de hoteles, imágenes poco nítidas entre ellos, incluso dentro de una furgoneta los dos, bajando del mismo avión con más gente, pero faltaban las imágenes en las que dijéramos: 'Aquí hay tomates'; y en estas sí", ha añadido Jorge Borrajo, que ha explicado que las imágenes inéditas son en una restaurante y muy nítidas: "Se ven muchísimos gestos de complicidad y miradas como a todos nos gustarían que nos miraran".

¿Cómo se conocieron?

Leticia Requejo ha desvelado que ha conseguido descubrir cómo se conocieron Expósito y Mbappé: "Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz porque la tenía fichada en sus redes sociales. Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes".

La periodista ha añadido que la influencer y el delantero del Real Madrid llevan "siete u ocho citas", que siempre han estado organizadas por él, y ha aclarado que no son pareja de forma oficial: "Me dicen que todavía es pronto para hablar de noviazgo o romance, me dicen que en este momento Kylian Mbappé y Ester Expósito se lo están pasando bien, que no tienen ninguna presión de ser novios, pero que están fluyendo".