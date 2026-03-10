Lorena Romera 10 MAR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' posa con el hijo pequeño de Raquel Bollo, de 16 años

Gloria Camila responde a la felicitación de Manuel Cortés: "Pensaba que iba a ser alguien familiar"

Compartir







Manuel Cortés ha compartido una foto muy especial para sus seguidores. Se trata de una imagen en la que aparece junto a Samuel Hiraldo, el hijo más desconocido de Raquel Bollo, fruto de su extinta relación con José María 'Semi' Hiraldo. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha utilizado sus stories de Instagram para presumir de la bonita relación que tiene con su hermano pequeño de 16 años, al que pocas veces podemos ver en público.

Son pocas las veces que Manuel Cortés utiliza sus redes sociales para mostrar su vida personal. Por eso, cuando lo hace, es un auténtico regalo para sus seguidores. Y más en esta ocasión, que el cantante ha mostrado una parcela de lo más íntima. Y es que el joven de 29 años se ha ido de escapada a la nieve con su hija y su hermano pequeño, con el que tiene una estupenda relación.

PUEDE INTERESARTE El dardo de Iván González a Gloria Camila tras el revuelo por Manuel Cortés y Álvaro García

El hijo de Chiquetete se encuentra en Sierra Nevada, disfrutando de unos maravillosos días en familia. Además de compartir vídeos con su pequeña -fruto de la relación con Junquera-, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha publicado una imagen en la que le vemos, muy sonriente, junto a Samuel, el hijo pequeño y más desconocido de Raquel Bollo.

PUEDE INTERESARTE Álvaro García rompe su silencio tras su viaje con Gloria Camila y la entrevista de Manuel Cortés

Canal de Whatsapp de Telecinco

"¡Para mí no existe diferencia entre ellos!", aseguraba Manuel Cortés hace algún tiempo cuando le preguntaban en redes si tenía mejor relación con Alma Bollo o con Samuel. Y es que, a pesar de que siempre le vemos acompañado de la influencer, su relación con el joven de 16 años es igual de estrecha. Y esta imagen que ha compartido ahora, disfrutando de unos días de nieve y esquí, es la prueba de ello.