Natalia Sette 11 MAR 2026 - 12:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta los problemas a los que se enfrentó en su primer evento con su nuevo cuerpo

Ivana Icardi responde contundente a las críticas por su operación de remodelación corporal

Compartir







Ivana Icardi, con muchos nervios y muchos miedos, acude a su primer evento tras su remodelación corporal. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha posado en el ‘photocall’ de una conocida marca de lencería con su nuevo cuerpo. Aunque feliz por volver a trabajar, la influencer explica los problemas a los que se enfrentó.

La expareja de Hugo Sierra ya se había sincerado sobre las dificultades que estaba teniendo los días posteriores a la operación, lo que no sabía era el cuidado que debía de tener las primeras veces que saliera a la calle. “Ahí como me ven fue la primera vez en un mes que me quito las fajas durante un buen rato (que no sea para los masajes) y me pongo ropa de vestir”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi habla del incidente que ha ocurrido con su hija en común con Hugo Sierra

La influencer ha optado por un total look negro. Un top lencero de manga larga que realzó la forma de su pecho. Encima, una americana negra de los más especial, pues en vez de tener botones, se cerraba con un delicado lazo. Un pantalón de pinza de pata ancha y un cinturón con una enorme hebilla dorada.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi lanza un inesperado dardo a Hugo Sierra relacionado con su hija en común

Fue este último accesorio el que le dió problemas durante la noche. “La verdad es que me siento rara ... la piel sigue sensible y hay que tener mucho cuidado con que nada te apriete para que no se quede la marca y como me puse cinturón, eso es lo que me aterraba un poco”, ha explicado con sinceridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque le haya supuesto muchos nervios, también está feliz, pues tuvo que ponerse el cinturón porque los pantalones se le caían, lo que significa que ha bajado de peso con la operación. “Que por cierto, me tuve que poner un cinturón porque antes lo rellenaba y ahora se me caían hasta las caderas”, ha dicho visiblemente contenta.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras el evento, la cantante argentina volvió rápidamente a casa para ponerse de nuevo las fajas. “Me vine corriendo a ponerme las dos fajas apenas entré por la puerta”, ha explicado. La recuperación va bien pero todavía le queda un largo camino por recorrer. Todavía sigue teniendo que llevar las fajas la mayor parte del tiempo aunque para cosas de trabajo pueda quitarlas. “Hoy me dejaron quitarme las fajas y puedo hacerlo en ocasiones así”, ha terminado diciendo.

La influencer está encantada por ir recuperando poco a poco la normalidad en su vida y se muere de ganas de poner compartir con sus seguidores los resultados finales de su remodelación completa de cuerpo.