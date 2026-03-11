Lidia González 11 MAR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela si tiene una nueva ilusión tras su ruptura con Gabriella Hahlingag

Manuel González, muy contundente contra Carlos Lozano tras su victoria en ‘Gran Hermano DÚO’: “Ha vuelto a engañar a España”

Manuel González tiene muchas cosas que contar después de su participación en ‘Gran Hermano DÚO’ y de cómo se encontraba antes de entrar en la casa de Tres Cantos. Por ello, después de explicar en qué punto está su situación con Lucía Sánchez tras su altercado con su padre, el creador de contenido se sincera sobre su situación sentimental y aclara si está abierto al amor. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Después de su ruptura con Gabriella Hahlingag, quien parece que ha encontrado el amor de nuevo, y los complicados momentos que vivió en su relación con ella, el influencer se abre para hablar sobre su corazón. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si está conociendo a alguien y qué planes tiene para su futuro amoroso.

Manuel González rompe su amistad con Lucía Sánchez para siempre

Manuel González regresa a ‘Mi momento’ tras su participación en ‘Gran Hermano DÚO’ y lo hace para contestar a todo sin censura. Después de su salida de la casa de Tres Cantos, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su amistad con Lucía Sánchez para siempre y le dedica unas contundentes palabras. Tras el altercado que la gaditana ha vivido con el padre del influencer, él tiene muy claro lo que siente al respecto y lo comparte con sus seguidores.