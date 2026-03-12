Lidia González 12 MAR 2026 - 13:07h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ explica todas las pruebas médicas a las que se ha sometido hasta descubrir su diagnóstico

Edi Insua se somete a una ginecomastia y desvela el motivo

Edi Isnua ha podido someterse a una intervención que lleva esperando durante mucho tiempo y que ha mantenido en secreto. Después de desvelar cómo ha afrontado los días previos a entrar en el quirófano, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ cuenta los detalles del problema de corazón que padece por el que se ha visto obligado a retrasar su operación. El influencer hace una cronología completa de lo que ha vivido durante años y se sincera por completo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha querido ser muy claro a la hora de hablar de algo con lo que ha estado conviviendo desde hace mucho tiempo y ha dado todas las explicaciones. “Me dio algo raro en el electrocardiograma”, comienza asegurando al hablar del momento en el que descubrió lo que le estaba ocurriendo. El influencer, que ha hablado sobre el motivo por el que va a terapia con Violeta Crespo, cuenta todas las pruebas médicas a las que se ha sometido hasta descubrir cuál es el diagnóstico y se sincera al respecto: “Funciona bien, pero funciona diferente”.

Edi Insua confiesa sus grandes miedos antes de realizarse la ginecomastia

Edi Insua ya ha salido del quirófano después de someterse a una intervención que lleva esperando mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de las ganas del que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ de dar este importante paso, lo cierto es que el momento previo ha sido muy duro para él. El creador de contenido confiesa sus grandes miedos antes de realizarse la ginecomastia y explica lo complicado que ha sido lidiar con ello: “Me ha costado mucho dormir, he pensado mucho en mi hijo y en Violeta”. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en Mediaset Infinity!