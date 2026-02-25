Lorena Romera 25 FEB 2026 - 12:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' convierte el jardín de su casa en un parque infantil, con columpio y piscina de bolas, para su hijo Cairo

Isa Pantoja comparte su experiencia para empezar el método BLW con bebés

Isa Pantoja ha montado una increíble zona de juegos para su hijo Cairo, en común con Asraf Beno, en el jardín de su casa. La hija de Isabel Pantoja, exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', ha compartido a través de su perfil de Instagram una foto en la que enseña orgullosa sus últimas adquisiciones, pensadas para fomentar el gateo de su pequeño de siete meses. Lo que antes era la zona de jardín y solarium ahora se ha convertido en un parque infantil, con un columpio y un enorme parque de bolas.

A sus siete meses, Cairo se encuentra en una fase crucial de su desarrollo motor, marcando el inicio del gateo y el fortalecimiento de la musculatura para sentarse por sí mismos. En este punto, la creadora de contenido ha querido estimular el proceso instalando este zona de juegos instalada en la parcela exterior, adaptando los espacios de su hogar para fomentar el desarrollo de su niño.

A través de sus stories de Instagram, la prima de Anabel Pantoja ha compartido varias imágenes en las que muestra a Cairo disfrutando de la que, seguro, se convertirá en su lugar favorito de la casa. "Poco a poco vamos preparando su parque para que pronto gatee solo", explica la joven de 30 años, explicando el motivo de esta emocionante instalación.

La zona de juegos en cuestión la han diseñado atendiendo a los criterios de seguridad infantil y estimulación primaria. En primer lugar, el columpio adaptado, instalado en una zona de sombra del jardín, cuenta con un asiento tipo 'pañal' que garantiza la sujeción del bebé, permitiéndole disfrutar del movimiento pendular sin perder la estabilidad.

Luego, el parque de bolas, una zona perimetral que permite a los papás tener al crío en un entorno controlado. Se trata de un espacio repleto de bolas de colores que no solo sirven de entretenimiento, sino que ayudan a Cairo a desarrollar la coordinación óculo-manual al mismo tiempo que estimulan su percepción de las texturas.

Esta inversión en el jardín por parte de Isa Pantoja y Asraf Beno demuestran el estilo de vida tranquilo por el que apuestan desde hace años y con el que se han consolidado en Cádiz, en el Puerto de Santamaría. Aunque no muestran en redes la carita del pequeño -para preservar su derecho a la intimidad, al igual que hace la influencer con Alberto Isla, su primogénito de 11 años-, la pareja sí que hace partícipe a sus seguidores de cómo viven su día a día como padres de Cairo, que, con su nacimiento, les ha cambiado la vida por completo.