Claudia Martínez se sincera sobre el hábito que quiere corregir

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera con sus seguidores sobre un hábido que quiere cambiar a la hora de grabar videos

Claudia Martínez tiene un accidente y es llevada a urgencias

Claudia Martínez, siguiendo su habitual transparencia con sus seguidores, ha compartido una reflexión personal sobre uno de sus hábitos a la hora de grabar contenido. La exconcursante de ‘Supervivientes’, muy activa en redes sociales, ha reconocido que debe corregir un aspecto de su forma de comunicarse tras verse a sí misma en uno de sus últimos vídeos.

Todo ocurrió mientras desayunaba tranquilamente en su casa . La catalana decidió ponerse el vídeo que había publicado el día anterior en su canal de YouTube, algo que suele hacer para revisar el resultado final. “Mientras desayuno me he puesto el vídeo de ayer de YouTube (porque ya sabéis que no lo edito yo)”, ha comenzado contando a sus seguidores a través de sus ‘stories’.

Al verlo con calma, Claudia se dio cuenta de algo que no había percibido mientras lo grababa. “Me he dado cuenta de que no vocalizo jajaja o hablo muy rápido, no sé”, ha confesado entre risas, reconociendo que a veces se expresa demasiado deprisa cuando está delante de la cámara.

Lejos de tomárselo a mal, la influencer decidió compartirlo con total naturalidad con su comunidad y promete que intentará mejorar. “Prometo mejorar, quizá con un micro. Cualquier tip es bienvenido”, ha puesto, invitando a sus seguidores a darle consejos para mejorar su forma de expresarse.

El contenido al que hacía referencia trata sobre su experiencia en las Fallas de Valencia, uno de los eventos más importantes de la ciudad. En el vídeo, Claudia explica cómo vivió las fiestas, muy especiales para ella pues estuvo un tiempo viviendo allí, y comparte algunos momentos de su estancia junto a otras creadoras de contenido.

Además, aprovecha para resolver una duda que muchos seguidores le habían estado preguntando a través de sus redes sociales. Durante los días que estuvo en Valencia, tanto ella como otras influencers publicaron vídeos en los que aparecían unos llamativos puntos violetas en la pantalla de sus teléfonos.

En el vídeo ha querido aclararlo todo. “En el vídeo entenderéis el misterio”, ha dicho en sus ‘stories’ animando a sus seguidores a verlo para descubrir la explicación. La influencer también ha contado que debido a esos puntitos, tiene que volver a cambiarse de móvil. Sin embargo, por ahora ha decidido posponerlo unos días. “Iba a ir hoy a cambiar el móvil, pero tengo algunas cosas importantes en aplicaciones que si las restauro se borran, así que iré la semana que viene”, ha explicado.