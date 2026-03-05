Natalia Sette 05 MAR 2026 - 16:43h.

Claudia Martínez ha hecho saltar las alarmas al subir un ‘storie’ en silla de ruedas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido un accidente y ha acabado en urgencias. Siendo igual de transparente que siempre, la influencer cuenta qué ha pasado y desvela su diagnóstico.

Hace unos días, la exconcursante de ‘Supervivientes’ anunciaba que habían ampliado la familia con un perrito llamado Cody. Hoy lo estaba paseando como de costumbre y se ha tropezado, con tan mala suerte que se ha hecho un esguince. “Esta mañana me he caído paseando a Cody y me he torcido un tobillo”, ha comenzado contando la influencer.

Por si eso fuera poco, el perro se le escapó y casi lo atropellan, un momento que Claudia no olvidará con facilidad. Una vez en el hospital, la catalana ha comenzado a compartirlo todo a través de sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores.

“He llamado a Mario (él estaba yendo a trabajar) y ha venido corriendo y me ha llevado a urgencias. La silla de ruedas es porque me he mareado muchísimo y casi me desmayo, me ha bajado la tensión por el susto supongo y por lo aprensiva que soy”, ha explicado con honestidad.

Al salir de la consulta todas sus dudas se han disipado, es un esguince y debe guardar reposo, algo complicado con la apretada agenda que tiene la influencer. “En teoría tengo que hacer reposo, pero ya sabéis que el domingo me voy así que trataré de estar esos días tranquilita y ya”, ha dicho con honestidad.

Hoy ya ha tenido que cancelar cosas de trabajo debido a ello. Claudia comenta que tenía hoy un rodaje y un plan con sus amigas que le apetecía un montón y desafortunadamente ha tenido que quedarse en casa sin salir. Aunque la mayoría de sus seguidores se han preocupado por ella, otros la han tachado de “exagerada”.

“Madre mía que tonta por una caída de nada la que lías ... y le haces a Mario dejar su trabajo para ir .. ponte a trabajar chica y deja de hacer el ridículo que eres patética”, le ha puesto una usuario. Ella, cansada de tener que dar explicaciones, le ha contestado tajante: “Esta señora cada vez que me escribe es para criticarme y encima ni me sigue. Eso sí, no se pierde mis historias ni un día y me las ve a los segundos de subirlas. Bloqueada por supuesto”

Aprovechando este momento, la novia de Mario González ha explicado en profundidad cómo fue el incidente. “Llamadme exagerada, pero cuando me he caído kodi se ha escapado y casi lo atropellan. Venía un camión ENORME y pensaba que me lo m4tab4n”, ha escrito a través de su Instagram.

Y con respecto a su reacción, Claudia asegura que sus gritos fueron más que justificados pues fueron una mezcla de miedo y dolor. “Los gritos han sido del susto y obviamente del dolor, porque es la primera vez que me pasa algo así y no sabía lo que era”, ha terminado diciendo.

Por último, extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha subido una foto de Cody para que su comunidad se quedara tranquila. El perrito está bien y ella solo necesita algunos días de reposo. Por suerte, todo se quedó en un susto.