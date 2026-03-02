El dilema moral de Claudia Martínez tras la decisión de Mario González: “Solo puedo decir que lo siento”

Natalia Sette 02 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica la situación en la que se ha visto envuelta por una decisión de su novio y pide perdón

Claudia Martínez y Mario González han anunciado que amplían la familia . Tras mudarse juntos y consolidar su relación después de tres años, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han compartido que hace un mes dieron la bienvenida a un cachorro de Golden Retriever. Esto le ha supuesto un dilema moral a la influencer ya que la decisión la tomó su novio en solitario y va en contra de lo que piensa.

Ha sido Claudia quien ha dado la cara en redes sociales para explicar cómo ha vivido estas semanas. “Llevo casi un mes callándomelo porque me genera un conflicto interno enorme, pero creo que es hora de que lo sepáis”, comenzaba diciendo con total honestidad. La influencer reconoce que no ha sido una decisión sencilla para ella, y mucho menos ahora que ha pasado por una situación complicada con su perrita .

“Cuando llegué de Bali, Mario y este peque estaban esperándome en Madrid. No fue algo que yo esperara ni que mucho menos decidiera, y obviamente al principio fue un shock”, ha confesado con sinceridad. Y es que su postura respecto a la compra de animales siempre ha sido clara. “Ya sabéis cuál es mi postura acerca de la adopción y sigo pensando exactamente lo mismo. Y si hubiera dependido de mí, esa habría sido la única opción”, ha dicho tajante.

Claudia siempre ha defendido públicamente la adopción, especialmente la de animales mayores. “Además yo siempre he dicho que quiero adoptar a un/a abuelit@ para darle el final que se merece (cosa que en algún momento haré)”, ha asegurado. De hecho, revela que incluso había hablado con un chico para visitar una perrera y esto le ha hecho sentirse todavía peor.

El dilema ha sido profundo. “Por mucho que pueda ir en contra de lo que yo pienso, también hubiera ido en contra de mí ‘devolverlo’ al lugar donde venía”, ha explicado, intentando abrirse al 100% con sus seguidores. A pesar de sus fuertes convicciones, no puede evitar la realidad que tiene ahora en casa así que ha decidido darle la mejor vida posible a su nuevo cachorro.

“Sé que desde fuera esta situación puede sonar contradictoria y entiendo perfectamente que a algunxs os pueda decepcionar, yo misma me siento así conmigo misma a pesar de no haberlo elegido”, ha reconocido con vulnerabilidad. Tanto es así que asegura haberlo hablado con su familia, amigos e incluso con su psicóloga. “Lo he hablado con mi familia, mis amigos y mi psicóloga porque la verdad que estas semanas he estado mal con este tema”.

Claudia cierra su reflexión con una disculpa sincera a su comunidad: “Solo puedo decir que lo siento y que todo lo que he dicho siempre por aquí al respecto de adoptar es lo pienso de corazón”. A pesar de lo que muchos puedan pensar, este nuevo miembro en la familia no ha traído solo felicidad, si no un debate interno con el que la influencer sigue luchando.