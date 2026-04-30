Un coche estacionado y sin pasajeros, que fue embestido por el autobús antes de la caída, también terminó en el río

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El accidente ha sido espectacular. Un autobús, conducido por una mujer en la fase final de su formación, chocó contra un vehículo estacionado antes de caer el jueves por la mañana al río Sena a la altura de la comuna de Juvisy-sur-Orge (al sur de París). Las cuatro personas que iban en el autobús han sido rescatados. Un coche estacionado y sin pasajeros, que fue embestido por el autobús antes de la caída, también terminó en el río. Tanto la conductora como su instructor de referencia, dieron negativo en las pruebas de alcohol y estupefacientes.

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"El autobús, en lugar de girar a la derecha, siguió recto y arrastró a un coche en su caída", describe Elisabeth, de 55 años y empleada de un conservatorio, quien presenció la escena. Según su relato, "algunas personas empezaron a salir del autobús con bastante rapidez. Llamamos a la primera casa flotante cercana, desde donde lanzaron salvavidas mientras llegaban los servicios de emergencia", que acudieron poco después de los hechos. De hecho, una de las personas rescatadas del agua fue ayudada precisamente a subir a bordo de una casa flotante cercana.

Una de las personas rescatadas del agua fue ayudada a subir a bordo de una casa flotante cercana. Desde su casa flotante, Natacha contó que escuchó a una mujer gritar en el agua y le lanzó un salvavidas. "Lo agarró. Dos personas me ayudaron a subirla por la escalera, y luego la policía y los bomberos la atendieron", dijo al Daily Mail. "Estaba muy conmocionada, congelada y tenía una herida en la mano. La pobre mujer pensó que iba a morir".

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"Me dio la impresión de que estaban todos los bomberos del departamento", destaca Amine, un estudiante de medicina de 19 años que "escuchó un estruendo fuerte" y temió que fuera la explosión de una bomba cuando el autobús impactó contra la barrera.

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Amine, un estudiante de medicina de 19 años que "escuchó un estruendo fuerte" y temió que fuera la explosión de una bomba cuando el autobús impactó contra la barrera.

La diputada Claire Lejeune ha destacado en redes sociales que "los servicios de emergencia están movilizados en el lugar; les agradezco su implicación y espero que haya el menor daño humano posible", comentó la diputada.

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Por su parte, el presidente del departamento, François Durovray, quien también elogió la rápida movilización de los servivios de emergencia y ha descartado riesgo de contaminación en el Sena. "Tras el accidente ocurrido esta mañana en Juvisy-sur-Orge, la situación ha vuelto a la normalidad. Las labores de verificación realizadas por los buzos confirmaron que no se encontró a ninguna persona en el agua. Afortunadamente, no hay víctimas.Se ha descartado el riesgo de contaminación del Sena. La barrera instalada como medida preventiva será retirada. Quisiera destacar el compromiso ejemplar de los equipos de @Sdis91, así como la rápida respuesta de todos los equipos movilizados en el lugar.

Según fuente policiales, la conductora sí tenía el permiso de conducir tipo D, necesario para manejar este tipo de vehículo. Tras el incidente, el transporte público local se ha visto gravemente afectado. "El reto ahora es mantener la fluidez del tráfico y permitir que los servicios de emergencia y la policía trabajen en las mejores condiciones posibles.Reaccionaron con mucha rapidez y lograron poner a salvo a las personas".

Se espera que se inicie una investigación para determinar la causa exacta del incidente lo antes posible.