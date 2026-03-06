Antía Troncoso 06 MAR 2026 - 03:19h.

El presentador lanza un comentario sobre Bertín Osborne en plenas nominaciones y Gabriella Guillén responde

¡No te pierdas todos los saltos del helicóptero de 'Supervivientes 2026'!

Compartir







¡Arranca la aventura más extrema de todas! Esta noche vivíamos una trepidante gala de estreno de 'Supervivientes 2026', un programa en el que todos los famosos que componen la lista de concursantes de esta edición deberán demostrar de qué madera están hechos, enfrentándose a la ira de Poseidón. En esta primera gala, vivíamos los míticos saltos del helicóptero y las primeras nominaciones de reality.

Ha sido justo durante las nominaciones cuando se producía un llamativo momento entre Jorge Javier Vázquez y Gabriela Guillén al mencionar a Bertín Osborne. Y es que la modelo y empresaria de origen paraguayo saltó a la fama en el año 2023, precisamente por su breve relación sentimental con el cantante, fruto de la cual nació su primer y único hijo, el séptimo para Bertín.

Tras su ruptura, el cantante y la modelo han tenido una relación mediática y conflictiva, sobre la que Gabriela Guillén ha hablado públicamente en los diferentes platós de televisión. En más de una ocasión, la de Paraguay se ha sincerado sobre el nulo papel que Bertín ejercía en la paternidad del hijo que tienen en común e, incluso, ha llegado a mencionar la posibilidad de demandarlo.

La reacción de Paola a la mención de Jorge Javier a Bertín Osborne

No obstante, en los últimos meses el mal rollo y tensión entre ellos parece haber quedado en el pasado. El cantante y la modelo habrían conseguido acercar posturas de una vez por todas, tal y como la propia Gabriela aseguraba en '¡Vaya Fama!' cuando hizo oficial su participación en 'Supervivientes 2026', donde aseguraba que había hablado con Bertín y que este le había dado su apoyo en el concurso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la primera gala, el nombre de Bertín Osborne no tardaba en aparecer. Algo que sucedía durante las nominaciones, concretamente en el turno de Gabriela Guillén. Puesto que la modelo decidía nominar al cantante José Manuel Soto, quien, además de compartir profesión con Bertín Osborne, es un gran amigo del mismo.

Una decisión de Gabriela Guillén que provocaba que Jorge Javier le dijese: "Madre mía, Gabriela cuando se enteré Bertín, ya verás". Ante esta afirmación del presentador, la modelo se reía y daba una notable respuesta con la que dejaba claro la buena relación que tiene actualmente con su expareja: "Él me quiere igual". ¡No te lo pierdas!

Tras la huella televisiva de Gabriela Guillén antes de 'Supervivientes'

Repasa en este vídeo algunos de los puntos más álgidos de la explosión mediática de Gabriel Guillén tras destaparse su relación con Bertín Osborne: Desde las polémicas de su embarazo (del que el cantante no se quiso hacer cargo al principio) hasta esa histórica portada que paralizó el kiosco.