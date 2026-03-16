Exclusiva | Pepe del Real desvela con qué personas de su pasado se quiere reconciliar Isabel Pantoja

La tonadillera ha contactado con personas clave de su pasado profesional y personal

Exclusiva | El motivo de la llamada de Isabel Pantoja a Kiko Rivera: "Hay un claro interés"

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Tras hacerse pública su inesperada reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, Kiko Rivera ha publicado en sus redes sociales una fotografía de su infancia junto a la tonadillera y su tío Agustín Pantoja. La familia está moviendo todos los hilos posibles para que haya una buena sintonía entre ellos, Isabel incluso ha querido hablar con sus nietas.

Pero su hijo y sus nietas no serían los únicos con los que la artista habría retomado relación, sabemos su plan de reconciliaciones.

Pepe del Real desvela en exclusiva en 'Vamos a ver' la lista de personas con las que Isabel Pantoja se estaría reconciliando: “Isa no está en esa lista, Isabel de momento no ha levantado el teléfono para llamar a su hija, pero sí lo ha hecho con gente muy importante de su pasado”.

Pepe del Real: "Personas que han pertenecido al equipo artístico de Isabel Pantoja, que la acompañaron en giras anteriores"

Pepe del Real comenta que se trata de personas con las que ha trabajado anteriormente: “Personas que han pertenecido al equipo artístico de Isabel Pantoja, que la acompañaron en giras anteriores. Se ha vuelto a poner en contacto con ellos; se les ha hecho una oferta para que, a última hora, se incorporen a esta gira”.

Además, aclara que también quiere reconciliarse con un extrabajador de su casa: “Una persona que trabajaba en la casa de Isabel con la que tiene diferencias laborales que pueden acarrear problemas legales también habría recibido una llamada del entorno de la cantante para que exista un acercamiento con ella”.