DiCaprio, nominado a Mejor Actor por 'Una batalla tras otra', ha roto una de sus reglas al acudir junto a su pareja a la gran noche del cine

El divertido momento en el que Leonardo DiCaprio vuelve a protagonizar un nuevo meme en los Premios Oscar 2026

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Leonardo DiCaprio ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de los Premios Oscar 2026. No solo por su nominación a Mejor Actor. Tampoco por crear un nuevo meme viral. El intéprete se ha dejado ver por primera vez junto a su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti, en la historia de estos galardones.

El actor, conocido por mantener su vida privada en un discreto segundo plano, ha sorprendido a propios y extraños al romper una de sus reglas y acudir junto a su pareja. Aunque no han posado juntos en la alfombra roja, las cámaras sí los mostraron sentados uno al lado del otro durante toda la ceremonia, confirmando así un paso poco habitual en la mediática pero discreta relación que mantienen desde hace tres años.

Se trata de la primera vez que la pareja se ha personado a los Oscar desde que comenzaron su relación en 2023. Además, también ha supuesto la primera ocasión en seis años en la que DiCaprio asistía a la velada acompañado por una pareja sentimental, algo que no ocurría desde su relación con la actriz Camila Morrone en la edición de 2020.

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Este gesto, que podría parecer normal tratándose de una estrella de Hollywood, ha resultado ser especialmente llamativo teniendo en cuenta el carácter extremadamente reservado del actor respecto a su vida sentimental.

A lo largo de su carrera, el actor de 'Una batalla tras otra' ha optado casi siempre por separar su vida personal de su imagen pública, especialmente en eventos de gran exposición mediática como lo son estos galardones.

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De hecho, en muchas galas ha preferido acudir acompañado por su madre, Irmelin Indenbirken, una de las personas más importantes en su vida y su apoyo desde que se adentró en el mundo de la interpretación.

La relación sentimental de DiCaprio y Ceretti

La historia de amor del actor y la modelo se hizo pública en agosto de 2023, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez durante unas vacaciones en Europa.

Poco después, sus imágenes en Ibiza y Santa Bárbara confirmaron lo que ya era un secreto a voces. Desde entonces, aunque han sido vistos juntos en varias ocasiones, han mantenido una estrategia de máxima discreción, evitando declaraciones públicas sobre su romance.

Y es que, a diferencia de otras parejas del mundo del entretenimiento, ambos han optado por una exposición mínima. Incluso cuando coincidieron en la Met Gala de 2025, uno de los eventos de la crónica social más importantes del mundo de la moda, evitaron posar juntos oficialmente.

Cabe recordar que el historial amoroso de DiCaprio ha sido uno de los más sonados de la industria, ya que nunca había empezado una relación con una mujer que tuviera más de 25 años, por lo menos que se sepa, algo que ha sido objeto de críticas.

Su primera gran relación fue entre el año 2000 hasta el 2005 con la modelo Gisele Bündchen, cuando ella tenía 20 y él 25 años. Sin embargo, con los 25 de ella recién cumplidos, pusieron fin a su relación, una de las más longevas del actor. Algo parecido ocurrió con Bar Refaeli, con la que empezó a salir cuando ella tenía 20 años y, al cumplir los 25, pusieron fin a la relación. Lo mismo con Camila Morrone y después con Ceretti.

Sobre Vittoria Ceretti

La italiana, que este año cumple 28 años -24 menos que DiCaprio-, comenzó sy carrera tras su participación en el concurso 'Elite Model Look', lo que le permitió firmar con importantes agencias y empezar a desfilar para las principales casas de lujo.

Ha trabajado con marcas como Chanel, Dior, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino y Louis Vuitton, además de protagonizar campañas internacionales y aparecer en portadas de 'Vogue' en distintos países. De ahí que su trayectoria ya estuviera consolidada antes de que su nombre comenzara a aparecer con frecuencia por su relación con el actor.

En el plano personal, Ceretti ya estuvo casada con el DJ italiano Matteo Milleri, miembro del dúo Tale Of Us. La pareja se separó en 2023, poco antes de que comenzara su noviazgo con el intérprete de 'El lobo de Wall Street'.