El regalo de Estela Grande para Juan Iglesias por su primer Día del Padre: “Es perfecto”

Natalia Sette 16 MAR 2026 - 13:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le prepara a su novio Juan Iglesias algo muy especial por su primer Día del Padre

Estela Grande acude al campo de fútbol del Getafe por primera vez con sus hijos

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Estela Grande está viviendo una de las etapas más especiales de su vida desde el nacimiento de sus mellizos, Luca y Liah . La influencer continúa compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más significativos de esta nueva etapa como madre. Ahora, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido mostrar el regalo tan especial que ha preparado para Juan Iglesias con motivo de su primer Día del Padre.

La madrileña ha explicado que la idea le surgió hace unos días en casa. Mientras estaba dándole de comer a uno de sus bebés, se dio cuenta de cómo había cambiado por completo su galería del móvil. “El otro día estaba dándole el pecho a Lía y mirando las fotos desde que nacieron los pollitos hasta ahora”, ha comenzado contado a través de sus ‘stories’ En ese instante fue consciente de que prácticamente todas las imágenes que tiene ahora guardadas son de sus hijos. “Toda mi galería ahora son los bebés”, ha confesado entre risas.

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Fue entonces cuando comenzó a pensar que quizá esas fotos merecían algo más que quedarse guardadas en el teléfono. “Estaba pensando que es genial tenerlas en el móvil pero por qué no las imprimo y hago algo chulo con las fotos”, ha explicado. La idea también le recordó algo muy especial de su propia infancia. “Mi madre tiene un montón de álbumes míos desde que era pequeña hasta que fui adolescente”, ha contado.

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Por ese motivo, Estela ha decidido crear algo parecido para sus propios hijos. “Me gustaría tener un álbum de los bebés, me parece que es un regalo bonito para ellos”, ha señalado. Además, el momento elegido no podía ser más especial para la familia. “Es nuestro primer Día del Padre dentro de nada y nos hace muchísima ilusión”, ha explicado.

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Con esa idea en mente, decidió preparar varios recuerdos con fotografías de esta etapa tan importante. “Pensé en imprimir la foto desde el embarazo hasta ahora y regalárselo a Juan por el Día del Padre”, ha contado.

Entre los regalos que ha creado, hay uno muy especial que ya tiene claro dónde irá colocado. “He hecho varias cosas. Por un lado, este póster con fotos de los pollitos que lo voy a poner en la cocina”, ha explicado mientras lo enseña. Está compuesto por fotos tanto de Luca y Liah, como de ella y el futbolista con los bebés.

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Pero sin duda, la parte más emotiva es el álbum que ha preparado. “También hice este álbum que es increíble, precioso. Empieza cuando nos enteramos de que estaba embarazada”, ha detallado con ilusión. El libro recoge algunos de los momentos más importantes que han vivido como pareja antes y después de convertirse en padres. “Las primeras ecos que nos hicieron, nuestros viajes antes de ser padres… es como un viaje por el tiempo”, ha contado emocionada.

Para Estela, no hay duda de que ha dado con el detalle perfecto para esta ocasión tan especial. “Es el regalo perfecto, no se me podría haber ocurrido algo mejor”, ha terminado diciendo.