El dineral que cuesta el carrito gemelar de Estela Grande: “Acaba de salir al mercado”

06 MAR 2026

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores los detalles de su carrito gemeral y lo recomienda

Estela Grande pide ayuda por un problema de salud de sus hijos

Estela Grande sigue recomendando cosas a todos sus seguidores, sobre todo a aquellas mamis que estén pasando por el proceso que ella. Tras hablar de los beneficios que ha tenido para sus hijos el spa para bebés , la exconcursante de ‘GH VIP’ enseña el carrito gemelar que está utilizando y se devela el dineral que cuesta.

Desde que es mamá de Luca y Liah, la influencer comparte a través de su Instagram qué cosas le están viniendo bien con sus pequeños . Es por ello que no han dejado de preguntarle por el carita que está utilizando y por fin ha resuelto la cuestión. “La pregunta del millón, qué cochecito he escogido para los pollitos”, ha comenzado diciendo en un ‘storie’ en la que sale con el carrito.

La expareja de Diego Matamoros ha empezado explicando por qué ha elegido ese carrito. “Tenía súper claro que quería que fuesen uno al lado del otro, cuando sean mayores quiero que vayan tocándose, jugando…”, ha dicho claramente. Esto era un requisito fundamental para ella y el cochecito escogido lo cumple a la perfección.

“Buscaba algo que fuese cómodo para ellos y fácil de manejar para mi”, ha continuado diciendo. Al ser un carrito de dos, es más grande de lo normal, por eso que fuera fácil de llevar era importante. Y no solo eso, también tuvo en cuenta que cupiera tanto abierto como cerrado en todos los sitios. “Se maneja muy fácil, es versátil y cabe en cualquier lado”, ha confesado.

La exconcursante de ‘GH VIP’ enseña cómo se monta y se desmonta y todos los utensilios con los que viene. No solo vienen los dos marcapasos, si no que cada uno de ellos es intercambiable por una silla para niños mayores o incluso por una gran bolsa si necesitas almacenamiento. “Este modelo acaba de salir al mercado y es increíblemente bonito aunque lo más importante es su funcionalidad”, ha terminado diciendo.

Sin duda el carrito lo tiene todo. Es muy útil sobre todo si tienes gemelos o mellizos como es el caso de Estela. Su precio es de 1919€ y está en 6 colores diferentes. La influencer está encantada y sus bebés también.