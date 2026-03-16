Rocío Molina 16 MAR 2026 - 10:03h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' habla de su 'efecto embarazo' al desvelar el peso que ha ganado desde que espera su primer hijo

La aplaudida reflexión de Rodri Fuertes sobre Marta Castro a 6 semanas del nacimiento de su hija

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Rodri Fuertes ha hecho una confesión a sus seguidores en la dulce espera que está viviendo junto a Marta Castro. A tan solo seis semanas de poder tener a su hija con ellos, la pareja está inmersa en muchas emociones y pasos importantes. No solo el convertirse en papás les tiene emocionados, sino también el haberse instalado en su nueva casa. Muchos cambios que han dado lugar a otros. Así lo ha admitido el exconcursante de 'Gran Hermano' al hablar del cambio físico que ha experimentado.

Adelantándose a lo que le puedan decir por redes, el exnovio de Adara Molinero ha hablado con total sinceridad sobre los kilos exactos que ha engordado desde que Marta Castro está embarazada. "Alguien se ha percatado", ha escrito el madrileño al compartir con naturalidad lo que aparece en la báscula cuando se pesa.

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Lejos de ocultarlo y después de que su chica posase mostrando su barriga en la recta final de su embarazo, Rodri Fuertes ha desvelado que en este tiempo, él también ha engordado varios kilos, bromeando con la situación en la que se encuentran.

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Consciente de que está viviendo muchas situaciones de tensión y que ahora está más pendiente de Marta Castro, la mudanza y de ultimar detalles para la llegada de su bebé, el exconcursante de 'GH' ha contado los kilos que ha engordado, adelantándose a cualquier observación que puedan hacer los haters y restándole a esto toda importancia.

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"He engordado 7 kilos", ha escrito luciendo con orgullo su imagen y dándole la mayor naturalidad. Aunque está tratando de mantener sus rutinas de entrenamiento, el ritmo actual y el acompañar a Marta Castro en esta etapa le ha provocado un cambio a nivel físico.

Una novedad que él ha tomado divertido así como los comentarios que lo asocial al 'síndrome de la covada', un fenómeno que ocurre cuando la pareja de la mujer embarazada experimenta síntomas similares incluyendo el aumento de peso.

La pareja que está apurando estos últimos momentos antes de aumentar la familia y que bromea con muchas de las situaciones que viven en su día a día, tales como las compras, los antojos y otras circunstancias puntuales, están demostrando que este camino hacia la paternidad tiene mucha magia y algún que otro kilo extra de felicidad.