Alejandra Rubio se defiende de las críticas como escritora: "Yo sí que he escrito mi libro"

La hija de Terelu Campos se estrena como escritora con su primera novela y provoca mucho revuelo

Alejandra Rubio lee un fragmento de su primera novela y los colaboradores de 'El tiempo justo' se posicionan: "La he escrito yo íntegramente"

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A pocos día de que el primer libro de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme', salga a la venta, la colaboradora de 'Vamos a ver' ya ha recibido numerosas críticas.

Muchos son los conocidos que han puesto en duda su capacidad para escribir libros, algo de lo que se ha defendido en nuestro plató: "Todo lo que sea promoción me viene bien, el que dice cosas buenas y el que dice cosas malas. Mientras que Javier Castillo sepa quién soy porque he escrito un libro y no por otra cosa, me parece bien", ha comenzado argumentando nuestra colaboradora.

Alejandra Rubio, tras recibir críticas como escritora: "Sabía que esto iba a pasar"

Alejandra Rubio ha continuado: "Sabía que esto iba a pasar en cuanto diese la noticia de que había escrito un libro. Yo sí he escrito el libro, eso quiero dejarlo claro. Me duele que digan estas cosas porque ha sido un proceso durísimo y hay gente maravillosa implicada en este libro".

"Supongo que habrá gente objetiva y gente que no. Es una novela romántica, pero tampoco he escrito un ensayo", ha continuado defendiéndose.