Rocío Molina 27 FEB 2026 - 16:32h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha cumplido una nueva gesta deportiva al pasar 24 horas corriendo sin descanso: un total de 254 kilómetros

Verdeliss desafía sus límites con un nuevo reto extremo: correr 24 horas sin parar en una cinta

Verdeliss ha marcado un nuevo récord tras completar su agónico desafío de 24 horas ininterrumpidas corriendo. Una nueva proeza de la que ya se habla y de la que la exconcursante de 'GH VIP' ya ha valorado una vez descansado un poco. La influencer Estefanía Unzu Ripoll ha calificado este nuevo hito atlético de una "soberana locura". Estas han sido sus primeras palabras.

Consciente de que lo que ha hecho al subirse en una cinta y correr sin parar durante 24 horas y un total de 254 kilómetros en el escaparate de la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerios (Madrid) es una nueva gesta y récord, la creadora de contenido ha destacado que no volverá a repetirlo dada la enorme exigencia que ha conllevado.

Después de hacer historia al entrar en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge (su reto '777'), la atleta se ha marcado otro hito que ha valorado con el influencer Abel Planelles. "Esto es una soberana locura. La escribo como una página del libro de mi vida. Está cumplido. Te garantizo que no voy a repetir", ha confesado.

Analizando lo que más le ha costado de esta nueva proeza, Verdeliss ha destacado que lo más difícil se lo ha encontrado tras cumplir doce horas seguidas corriendo. A partir de ese momento, la influencer de 40 años ha notado el bajón y la dureza de este reto. "A partir de la hora doce ya me han empezado a doler las piernas porque claro, aquí hay como mucho impacto, muy repetido todo el rato".

Para combatir ese dolor y agotamiento, la mujer de Aritz Seminario, que ha estado a su lado apoyándola, se ha refugiado en una técnica que ha sorprendido. Para distraerse, la exconcursante de 'GH VIP' se ha puesto series, aunque no haya podido mantener toda su atención.

"Me he visto el final de 'Stranger Things'. No me he enterado de nada. Es como que estaba en una nube mental y estaba viendo, pero sin prestar atención a lo que sucedía", ha expresado.

Tras completar una distancia de 254 kilómetros, que han calculado ya que es el trayecto entre Madrid y Albacete, la madre de Aimar, Irati, Laila, Julen, Eider, Anne, Miren y Deva, ha valorado la experiencia como "agónica", aunque el final ha sido "apoteósico" por el apoyo que ha recibido de la gente que se ha concentrado en torno al escaparate en el que estaba corriendo.

"Estoy supercontenta porque a mí me gusta proponerme retos. Yo soy muy consciente de que esto tiene una fecha de caducidad, pero ahora me lo estoy pasando bien, el cuerpo me lo permite y conocer mis límites y poder superarlos es un subidón", ha declarado radiante por el nuevo hito que ha hecho.