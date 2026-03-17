La vicepresidenta acudió como representante del Gobierno a la gala de los Òscar, un viaje que ha generado críticas

¿Cuánto ha costado la presencia de Yolanda Díaz en 'Los Óscar'? Las cifras del viaje en 'El tiempo justo'

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Tan solo unas horas después de que finalizara la gala de los Oscar, Yolanda Díaz publicó un vídeo en redes sociales en plena polémica por su asistencia al evento. El coste del viaje ha sido uno de los principales focos de crítica: su vuelo ascendió a 7.000 euros, a lo que hay que sumar el de su jefa de gabinete y la estancia en un hotel de 500 euros por noche. En total, unos 16.000 euros de dinero público, ya que acudió como representante del Gobierno. Durante su estancia, se reunió con la delegación española y los nominados, y por la noche asistió a la gala.

Una de las voces más críticas ha sido la escritora Lucía Etxebarria, que publicó: "A Yolanda le sale gratis ir a los Oscars. Mi rehabilitación me la estoy pagando yo".

Lucía Etxebarria: "Me cabreé mucho"

Lucía Etxebarria acude al plató de 'Vamos a ver', donde habla sobre la polémica: "Me cabreé mucho. Para contraatacar dicen que Rato también acudió, lo primero, si una persona hace lo mismo hace 25 años, ¿te exime de hacerlo? Dos, él se fue en un momento de prosperidad económica".

La escritora también criticó el gasto público destinado a la asistencia de la vicepresidenta: "Tengo una enfermedad y, además de esperar ocho meses para una prueba, me voy a pagar yo la rehabilitación para dentro de ocho meses, cuando me he podido quedar coja. Yo pago la sanidad pública, soy autónoma… en una situación en la que exiges sacrificios a la clase trabajadora".

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Además, considera que no era la persona adecuada para acudir en representación del Gobierno: "Esto es una provocación. Si alguien debe ir es el ministro de Cultura, obviamente".