Cristina Tárrega se somete a una blefaroplastia: “Es muy delicado"

Cristina Tárrega, sobre su reciente blefaroplastia: "Me he quitado un poco de piel y nada"

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Antes de terminar el programa 'Vamos a Ver', la colaboradora Cristina Tárrega ha confesado por qué lleva gafas de sol en el plató desde hace varios días. El motivo: se ha operado de blefaroplastia, una cirugía de párpados que tiene como objetivo el rejuvenecimiento de la zona palpebral mediante la extirpación del exceso de piel, músculo y grasa de los párpados superiores e inferiores.

Cristina Tárrega: "Ha sido como quitarse un grano"

"Me he quitado un poco de piel y nada, ha sido como quitarse un grano", ha admitido Tárrega. Lo ha hecho de la mano del doctor José Luis Martín del Hierro, quien, según ella, además de ser el numero uno, es un sanitario maravilloso que puso a su equipo a disposición de la catástrofe que se vivió durante la pandemia.

Esta ha sido la segunda vez que se somete a un cambio estético en su vida, "la primera fue una reducción mamaria", ha subrayado para tratar de evadir los comentarios desafortunados en redes sociales como Instagram. "Os voy a decir una cosa, es muy delicado, lo hace muchísima gente pero no todo el mundo lo hace muy bien".