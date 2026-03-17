Rocío Molina 17 MAR 2026 - 14:40h.

La influencer ha reaparecido en público con dificultades para caminar tras hacer un parón forzoso por su estado de salud

Tamara Gorro emite un comunicado y hace saltar las alarmas sobre su estado de salud: "Prefiero contarlo con naturalidad"

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Tamara Gorro ha reaparecido en público tras días de silencio y después de emitir un comunicado con el que hacía saltar las alarmas sobre su estado de salud. La influencer, que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', decidía retirarse voluntariamente al reconocer que no se encontraba en un buen momento y ahora su imagen cojeando ante los medios ha confirmado el bache de salud que venía anunciando.

La exconcursante de 'Supervivientes' que ha atendido a los periodistas de Europa Press con mucha amabilidad no ha tratado de ocultar la dificultad que presentaba al caminar, aunque se ha mostrado optimista. En su comunicado, la modelo y nueva ilusión de Cayetano Rivera confesaba a su "familia virtual" que tenía que hacer un parón forzoso y alejarse de las redes por prescripción médica.

"Bien, bien chichos. Ya saliendo. "Me voy recuperando con el cariño de la gente me quiere y ya está", ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre su estado, sin mencionar nada relativo a Cayetano y también sin querer hablar públicamente de otros temas de actualidad de la prensa rosa.

Con cercanía y naturalidad, Tamara Gorro ha confesado su deseo de volver a la rutina, aunque no ignore que ha pasado por momentos complicados e incluso ha tenido que acudir al hospital tras precipitarse y seguir demasiado rápido con su día a día.

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Ante esta situación en la que se ha visto vulnerable, la exconcursante de 'Supervivientes' ha agradecido el apoyo que ha recibido y los muchos mensajes con los que se ha encontrado de gente preocupada por ella. "De la gente que me quiere", ha admitido, sin dar más detalles del problema de salud que está atravesando.

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Este no es el único paso que ha dado la que fuera tronista de 'MyHyV' para volver a la normalidad. Anteriormente, la influencer publicaba un vídeo en su perfil oficial de Instagram donde anunciaba su vuelta a la tele y la grabación de la campaña que le sacaba de la cama porque no suponía mucho esfuerzo.

Con esta reaparición en público, aunque marcada por la cojera y el cansancio que ha ocultado tras unas gagas de sol, Tamara Gorro comienza a dar sus primeros pasos hacia la esperada normalidad después de haber pasado por unos días complicados en los que ha necesitado desconectar por su salud.