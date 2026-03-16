José María Almoguera habla abiertamente sobre su acercamiento con su prima Alejandra Rubio

Natalia Sette 16 MAR 2026 - 12:15h.

El exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' se sincera sobre en qué punto está su relación con Alejandra Rubio tras su distanciamiento

Las inesperadas palabras de José María Almoguera para defender a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

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José María Almoguera ha vuelto a pronunciarse sobre la situación que mantiene con su prima Alejandra Rubio después de meses marcados por el distanciamiento familiar . El hijo de Carmen Borrego parece haber dado un paso hacia el acercamiento y, en sus últimas declaraciones, ha querido dejar claro que la relación entre ambos atraviesa ahora un buen momento.

En medio del interés mediático que sigue despertando todo lo relacionado con la familia Campos, el exconcursante de ‘GH DÚO’ ha hablado abiertamente sobre su prima y sobre algunos de los temas que han generado debate en las últimas semanas. Entre ellos, el lanzamiento de la primera novela de Alejandra Rubio, un proyecto que ha despertado tanto apoyo como críticas en redes sociales.

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José María ha reconocido que todavía no ha tenido la oportunidad de leer el libro, aunque asegura que tiene curiosidad por hacerlo. “Todavía no he podido leer nada pero tengo ganas de leerlo, me durará poco”, ha explicado. Según cuenta, tiene tanto interés por leerlo que desde que lo tenga en sus manos lo devorará en muy pocos días.

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Sobre las críticas que han surgido en torno a esta nueva faceta de Alejandra como escritora, Almoguera ha querido restar importancia a los comentarios negativos. En su opinión, formar parte del foco público implica aceptar que siempre habrá opiniones de todo tipo. “Opino que todo el mundo tiene una crítica, buena o mala. Cuando haces algo tienes que hacerlo sabiendo que te van a criticar”, ha reflexionado.

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Para él, lo importante es saber gestionar esa exposición y no dejar que te afecten en exceso. “Hay que asumirlo, respetarlo y seguir hacia delante”, ha añadido. Él más que nadie sabe que ser un personaje público tiene una parte muy negativa y es enfrentarte al escrutinio público diariamente. Es por ello que ha aprendido a gestionar las críticas y le desea lo mismo a su prima.

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Pero sin duda, la pregunta que más interés ha despertado ha sido la relacionada con la situación actual entre ambos. Durante mucho tiempo se ha hablado de un claro distanciamiento entre José María Almoguera y Alejandra Rubio, especialmente tras varios conflictos familiares que salieron a la luz públicamente.

Ahora, el hijo de Carmen Borrego ha querido dejar claro que esa etapa ya estaría superada. “Ya ha habido acercamiento, no hay ningún problema”, ha afirmado. Parece ser que la tensión que existía entre ellos ha quedado atrás.

Además, la entrevistadora de Europa Press ha querido saber si José María ya ha tenido ocasión de conocer al hijo de Alejandra Rubio, una cuestión que también ha generado mucha curiosidad entre los seguidores de la familia. Ante esta pregunta, su respuesta ha sido clara y directa. “Eso está todo solucionado, está todo bien”, ha asegurado sin dar muchos más detalles.

Por su parte, su pareja, María Sánchez, conocida como María la Jerezana, también ha sido preguntada por su relación con Carmen Borrego. La joven ha explicado que el vínculo entre ambas es muy bueno y que comparten momentos juntos con frecuencia. “Tenemos una relación muy bonita, justo ayer fuimos al concierto de Malú y lo pasamos súper bien”, ha contado con una sonrisa.