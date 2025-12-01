Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 19:09h.

Anita Matamoros se ha pronunciado sobre el nuevo proyecto profesional de la novia de su hermano Javier Tudela

Última hora sobre el estado de salud de Marina Romero, la nuera de Makoke: "Son cosas muy delicadas"

Compartir







Marina Romero, nuera de Makoke, ha presentado recientemente su nuevo proyecto profesional, que había paralizado debido a lo ocurrido en los últimos meses, en los que ha estado cuidándose debido a una enfermedad a la que no ha puesto nombre públicamente. Su cuñada, Anita Matamoros, que es una de sus mejores amigas, ha celebrado que haya dado el paso de crear este proyecto.

Lo ha hecho al ser preguntada por el nuevo trabajo de la novia de su hermano Javier Tudela por una reportera de 'Europa Press'. La influencer ha explicado que se trata "de una marca de cosas para bebés" en la que hay desde baberos hasta juguetes pasando por ropa y que cree que es una buena idea que el lanzamiento se haya producido justo en este momento: "Le ayuda a distraerse y estar con la cabeza en otras cosas, que en este tipo de situaciones creo que es muy importante tener la mente en otras cosas que te ayudan a estar mejor".

La amiga de Anna Ferrer Padilla ha explicado que no solo el trabajo está siendo un pilar fundamental para su cuñada, sino especialmente el apoyo de toda la familia. Tan unidas están ellas, que ha revelado que más que una cuñada, la considera una hermana: "Antes de ser mi cuñada era mi amiga y ahora es mi hermana".

PUEDE INTERESARTE La reflexión de Javier Tudela en plena enfermedad de la madre de sus hijos tras su reciente operación

Otro tema sobre el que le han preguntado a Anita es sobre la posibilidad de que su madre retome su boda con Gonzalo Fernández el año que viene, que paralizó debido a la enfermedad de Marina Romero. La hermana de Laura Matamoros no ha querido desvelar si se celebrará en 2026 el enlace, pero sí que ha subrayado que en algún momento se darán el 'sí, quiero'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Mi madre es que no puede estar más enamorada, yo es que me derrito con ella, la verdad", ha comentado la hermana de Diego y Laura Matamoros, que ve igual de enamorado a su padrastro, al que considera la 'media naranja' de su madre por las similitudes que aprecia entre ellos: "Es que son tal para cual, se expresan igual, son igual de activos, son iguales... Es un amor absolutamente adolescente".