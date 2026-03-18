La influencer italiana ha sido fotografiada junto a un hombre en actitud cómplice y cercana, encendiendo todas las alarmas sobre la identidad de su nueva pareja

Chiara Ferragni, absuelta por el 'caso Pandoro': "Estoy feliz, se acabó la pesadilla, gracias a mis seguidores""

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Después de enfrentarse a los años más difíciles de su vida, Chiara Ferragni parece haber recuperado la ilusión. La empresaria italiana, una de las influencers más famosas del mundo, ha sido fotografiada junto a un discreto ejecutivo colombiano que se ha convertido en su nueva pareja.

Aunque mantiene un perfil público mucho más bajo que las exparejas de la creadora de contenido, Hernández no ha tardado en despertar la curiosidad de los usuarios de las redes sociales sobre quién es, a qué se dedica y cuál es su verdadera relación con Ferragni.

Sobre José Hernández

Tal y como ha publicado la revista '¡Hola!' este miércoles, 18 de marzo, junto a varias imágenes de ambos en las que aparecen de lo más cómplices y cercanos, Hernández trabaja como Gerente de Negocios Globales en Yokohama TWS y se mantiene alejado del mundo del espectáculo y las redes sociales que siempre han rodeado a Ferragni.

Además, se graduó en Ingeniería Industrial y después de Ingeniería de Gestión en la Universidad Politécnica. Desde hace años reside en Milán, donde trabajó primero en Pirelli durante casi dos años, y después otros siete en Prometeon Tyre Group.

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La pareja fue fotografiada paseando juntos, intercambiando gestos de complicidad y besos, confirmando así que la influencer italiana vuelve a estar enamorada.

Todo apunta a que se habrían conocido después de un viaje de Chiara a Colombia a finales de 2025, donde pasó unos días con su hermana Valentina y su círculo más cercano. Precisamente ese viaje habría sido clave en el inicio de esta nueva relación.

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En apenas dos años, la creadora de contenido ha pasado de ser la protagonista de un matrimonio aparentemente perfecto a enfrentarse a una tormenta mediática que ha puesto en jaque tanto su reputación profesional como su estabilidad personal.

La situación de Chiara Ferragni

Antes de Hernández, Chiara Ferragni ya había protagonizado otro breve romance con Giovanni Tronchetti Provera, heredero del imperio industrial Pirelli.

También llega después de su definitivo divorcio de Fedez, el rapero italiano con el que formó durante años una de las parejas más famosas de Europa y con quien comparte dos hijos, Leonne y Vittoria.

No fue hasta 2024, seis años después de su boda, cuando anunciaron su ruptura definitiva. Poco después salieron a la luz presuntas infidelidades de Fedez que, según la propia Ferragni, se remontarían incluso a antes del matrimonio. El divorcio se formalizó con custodia compartida de sus hijos y sin pensión.

Imposible olvidar el 'caso Pandoro', la polémica legal en la que Ferragni fue acusada de estafa agravada por vender un dulce navideño -pandoro- sugiriendo que los beneficios irían a un hospital infantil.

El pasado mes de enero, tres años después del inicio legal, fue absuelta de los cargos penales al considerarse que no hubo engaño premeditado, cerrando así la causa tras pagar millones de euros en multas y compensaciones.