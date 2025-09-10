El cantante andaluz protagoniza el nuevo episodio del programa de Mediaset Infinity, conducido por la psicóloga Alicia González

Lucas, de 'Andy y Lucas', habla por primera vez sobre la relación con sus "hijos no biológicos": "Ha costado mucho trabajo"

Compartir







Los últimos años no han sido nada fáciles para Lucas, el integrante de 'Andy y Lucas'. Desde su problema de corazón hasta la polémica tras la operación de su nariz, el cantante gaditano ha vivido uno de sus peores momentos como personaje público. Sin embargo, desde que dio el salto al foco mediático hace más de dos décadas, el artista no ha estado exento de polémica, y se ha enfrentado a numerosos baches que ha tenido que hacer frente.

Así lo ha asegurado en la nueva temporada del programa de Mediaset Infinity, 'Me quedo conmigo', espacio conducido por la psicóloga Alicia González y por el que ya han pasado otros rostros como Leire Martínez.

Lucas recuerda el primer momento complicado de su carrera: cuando cogió peso. "Estaba la presión pública, personas cercanas que no estaban acertadas a la hora de decirme las cosas sobre mi físico... Ahí fue duro". Durante aquella época, el artista estaba "cabreado conmigo mismo, y de eso uno no se siente orgulloso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Menosprecios por parte de la industria

Dejando a un lado la creación musical, su conexión con el público y los escenarios, el vocalista señala la peor parte de ser cantante: lo burocrático. "Es una auténtica mierda, sobre todo sabiendo lo poderoso que es el dinero", avanza el intérprete de 'Tanto la quería'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El artista considera que "la gente tiene la memoria muy corta", y sostiene que "nos merecíamos un poco más de respeto por parte de la industria, o por lo menos más cariño de nuestro gremio, pero bueno, mientras tengamos el cariño de nuestro público vale, pero sí es verdad que no es justo que a unos les den tanto reconocimiento y a nosotros no".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con más de dos millones de discos vendidos, Doble Disco de Diamantes, 20 Discos de Platino, 40 Discos de Oro, dos nominaciones a los Premios Grammy, un Premio Ondas al Grupo Revelación, un Premio Amigo al Grupo Revelación y cuatro nominaciones a los Premios de la Música, el gaditano confiesa que no ve "justo" no haber recibido grandes premios.

"Si hemos hecho la mejor gira del año, ¿qué hay que hacer para que nos den un gran premio? Pero ya no es por nada, sino porque creo que es justo y correcto". Y pone un ejemplo en el que no se ha sentido "respaldado" por el sector. "Joder, por ejemplo, con la gala de los Grammy que se hizo en Sevilla, únicos artistas que no nos invitan y van allí hasta instagramers, entonces parece que somos carne de meme, que no se nos toma en serio o que nuestras canciones no tienen la fuerza que deberían tener", lamenta.

De hecho, recuerda un día estar con su padre en casa mientras estaban teniendo lugar unos premios de música en España, y 'Andy y Lucas' no fueron invitados. Entonces, su progenitor le espetó: "Hijo, ¿tú por qué no estás ahí?". "Me llegó al alma y yo no sabía qué contestarle. Sentí como si le estuviera fallando a él".

Pese a su discurso, deja claro que "no quiero parecer un llorón ni una víctima, pero sí soy una persona que me gusta que se haga justicia".

Problemas económicos

Desde que en 2003 'Andy y Lucas' irrumpió en la escena musical española, Lucas ha sido el encargado de gestionar la parte empresarial. "Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Fue de mutuo acuerdo. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, yo soy el que pago por sonido, yo soy el que pago al propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante... Son horas, horas y horas y horas al teléfono, son horas que no he estado con mi familia, son enfados, mosqueos...", revela Lucas en el espacio de Mediaset.

Por ese mismo motivo, es él quien ha tenido que hacer frente a los problemas económicos, a los beneficios que generaba el dúo musical y a los pagos. "Yo no he parado de trabajar, y eso incluso me ha costado dinero", narra.

Lucas nunca ha sido capaz " de delegar" su carga de trabajo. Todo, según el compositor, tiene una explicación. "Si no lo hago yo nos roban y hacen lo que les da la gana con nuestras carreras. Ya nos han robado, han cerrado contratos a un precio y luego han sido otros, ha habido detrás personas que han intentado mover nuestro dinero... y tienes que estar encima, por eso lo llevo yo todo", asevera.

Sobre realizar los pagos a los trabajadores que forman parte del equipo de los gaditanos, González lanza una petición: "Pediría que tuvieran un poquito de paciencia conmigo, si tenemos un concierto un sábado, el lunes ya todo el mundo quiere cobrar, y me llaman a mí, y quizá yo todavía no he cobrado el dinero de la tiquetera, pero la gente no tiene dos dedos de frente y te escribe constantemente. No te dejan respirar".