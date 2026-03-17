Patricia Fernández 17 MAR 2026 - 01:30h.

Laura cuenta las desconfianzas que le han surgido con Lorenzo fuera y este niega que haya pasado nada con su expareja

Laura habla de la relación con sus compañeras de 'Casados a primera vista': "No tengo contacto con todas"

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Lorenzo y Laura llegaban a 'Tras casados a primera vista', el reencuentro de las parejas seis semanas después de que acabara el experimento más romántico de la televisión, después de haber decidido irse juntos y lo hacían por separado y con mucha tensión entre ambos.

Ambos entraban visiblemente tensos y desvelaban que Laura había decidido acabar con la relación después de pasar unos días juntos en Barcelona cuando salieron de 'Casados a primera vista' y que él volviera a Sevilla. Ella se daba cuenta de que Lorenzo había decidido quitarse el anillo y por coincidencias de la vida una de sus amigas había coincidido con una amiga de la expareja de él, la que le contaba cosas del pasado de Lorenzo y por la que descubría cosas que le enfadaban mucho, momento en el que todo estallaba por los aires entre ellos: "Habían quedado y habían estado hablando".

Lorenzo negaba rotundamente que esto hubiera sucedido: "No te he traicionado ni lo haría nunca". Pero ella mostraba que no se creía nada de esto y él reaccionaba: "Es triste que no confíes en mí, después te reconocí porque me había quitado el anillo". Y lo que más le enfadaba a ella es que Lorenzo, a parte de no reconocer esto, no hubiera insistido en volver con ella: "Mi amor no te lo mereces y como lo sabes no estás intentando que vuelva a confiar en ti". Este intercambio de palabras terminaba entre gritos y con ambos muy enfadados cuando ella se levantaba del asiento para terminar con la conversación: "No quiero hablar contigo, me das pena. Vive y sé feliz con una persona que te crea". Mientras Lorenzo quería llamar a su expareja para que confirmase que ni siquiera habían quedado, pero Laura tenía claro "que no quería estar con alguien así" y que esto no le iba a servir.

Con tanta tensión se terminaba este primer encuentro de ambos y llegaba el momento de volver a verse con los expertos. Laura y Lorenzo contaban cómo fueron los primeros días fuera de 'Casados a primera vista': "Fueron muy locos y estuvieron muy bien". Momento en el que decidieron incluso que querían vivir juntos, pero tras esto comenzaron las desconfianzas de Laura con la vuelta de Lorenzo a su casa.

Un gesto de Lorenzo encendió las alarmas de Laura y a raíz de esto ella comenzó a no creerle: "Fue el inicio del caos, hay cosas que no me cuadraban". Lo que continuó al darse cuenta de que él se había quitado el anillo: "Mi teoría es que se lo quitó para no herir a otras personas con el anillo, por ejemplo su exnovia, con la que ha estado quedando". Pero él seguía dejando claro que esto no había sucedido, pero Laura aseguraba que la amiga de su expareja había dicho esto, pero que había algo que le molestaba realmente: "Si tiene tan fácil mentirme con lo del anillo, ¿cómo pretendes que confíe en ti si con eso me has mentido?"

Laura y Lorenzo toman la decisión definitiva sobre su relación

Después del cruce de reproches y las muestras de dolor de Laura con todo lo sucedido, los expertos les daban la oportunidad de poder seguir tratando estos temas fuera de 'Casados a primera vista' con ellos e intentar solucionar, en especial, las inseguridades de Laura. Y después de saber que tienen esta oportunidad llegaba el momento de que tomaran la decisión definitiva sobre su relación.

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