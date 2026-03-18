Rocío Molina 18 MAR 2026 - 16:28h.

El estilista y exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado el motivo por el que este año no hay boda con Gal Marom

Pelayo Díaz y su extraño comportamiento al saber que ha estado junto a su ex Andy McDougall en Milán

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Pelayo Díaz ha confirmado una noticia que sospechaban sus seguidores al no ver movimiento desde su anuncio en 'Supervivientes'. El estilista revelaba tras su experiencia en Honduras el pasado año una noticia de lo más esperada: su compromiso con Gal Marom. Una gran ilusión que no va a ser cuando él esperaba porque se ha visto obligado a paralizar su boda y ha explicado el motivo de que no se vaya a celebrar este año ante las preguntas de los periodistas.

No es lo que él se había imaginado y más después de presumir en sus redes del anillo de compromiso con el que anunciaba que él y el manager de empresas de lujo se darían el 'sí, quiero' este año. Pero lo que tendrían que ser meses de frenéticos preparativos ha terminado con una marcha atrás, por el momento.

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En el desfile de la firma Juan Vidal en la 83º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la que Pelayo Díaz ha asistido para ver nuevas tendencias, este ha desvelado que por el momento no habrá boda: "Todavía no. Voy a casarme en un tiempo, pero este año no de momento", ha reconocido el que fuera también jurado de 'Bailando con las estrellas', desmintiendo que el motivo sea la existencia de una crisis entre ellos.

El motivo por el que ha puesto en pausa su boda es precisamente por todo lo contrario. Pelayo Díaz quiere vivir al máximo todo y este momento y con todo lo que tiene entre manos no le acompaña. "Lo vamos a preparar con tranquilidad porque al prometerse en agosto, si nos queríamos casar teníamos que hacerlo como deprisa y quiero disfrutar del proceso porque luego la boda pasa muy rápido", ha expresado.

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Consciente de que las imágenes de su romántica pedida de mano durante sus vacaciones tuvieron mucha repercusión, el exconcursante de 'Supervivientes' promete más emociones todavía cuando tenga una fecha fija para su boda en el calendario. Algo que confiesa que ya está mirando, pero que no se quiere precipitar esta vez a la hora de contarlo. "No me quiero adelantar", ha avanzado para todos aquellos que ahora le están preguntando y a los que ahora ha dado explicaciones.