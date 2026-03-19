Adara Molinero, en el Día del Padre: “Por los que nunca sintieron realmente qué es tener un padre”

Natalia Sette 19 MAR 2026 - 19:18h.

La exconcursante de 'Supervivientes' hace una profunda reflexión sobre la paternidad en el Día del Padre

Adara Molinero revela el avance con su hijo tras su problema de apego

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Con motivo del Día del Padre, Adara Molinero ha querido compartir una reflexión muy personal a través de sus redes sociales. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha subido un ‘storie’ con un mensaje claro y contundente a todas aquellas personas que no han crecido con un padre presente o que han tenido una relación complicada con su progenitor, como ella .

La relación entre Adara Molinero y su padre , Jesús Molinero, ha estado siempre marcada por distanciamientos y desencuentros. A pesar de los intentos de acercamiento que ambos han protagonizado en los últimos años, lo cierto es que, en la actualidad, siguen sin mantener relación. Con el paso del tiempo, esta falta de relación ha dejado una huella en la influencer, especialmente en fechas señaladas como el Día del Padre.

Sin centrarse en su situación directamente, Adara ha querido acordarse hoy de todas aquellas personas que viven este día de manera muy diferente. “Hoy es el Día del Padre”, ha comenzado escribiendo. “Y hoy también me acuerdo de quienes no lo tienen, de quienes crecieron sin esa figura, y de quienes, aún teniéndolo, nunca sintieron lo que significa realmente tener un padre”, ha puesto.

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La influencer ha ido un paso más allá y ha querido volcarse con aquellos que, como ella, atraviesan o han atravesado situaciones familiares complicadas “Hoy abrazo, de corazón, a todas esas personas”, ha terminado diciendo. Una declaración breve, pero contundente, que ha sido muy aplaudida por sus seguidores, que no han tardado en lanzarle comentarios de apoyo. "Una verdad como un templo", le ha comentado una usuaria.

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La relación de Adara con su padre se rompió tras el paso de Adara por ‘GH VIP 7’, cuando Jesús Molinero se posicionó públicamente en el conflicto con Hugo Sierra. Desde entonces, han vivido etapas de acercamiento y nuevas rupturas, pero sin lograr reconciliarse. Esto ha hecho que la relación entre ambos se enfríe definitivamente.

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