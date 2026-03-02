Adara Molinero se sincera sobre el sentimiento de culpa que tiene con su hijo

Natalia Sette 02 MAR 2026 - 17:38h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre los problemas de la maternidad

Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, comunican una feliz noticia tras seis meses de relación

Adara Molinero vuelve a abrir su corazón ante sus seguidores. La exconcursante de ‘Supervivientes' ha compartido una reflexión muy personal sobre la culpa constante que siente como madre, especialmente después del cumpleaños de su hijo Martín. Tras confesar sus problemas de apego , se siente cómoda para compartir sus sentimientos sobre la maternidad.

La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha compartido unas bonitas imágenes de la fiesta de cumpleaños de su hijo Martín . Sin embargo, no todo salió como ella esperaba. “Ayer en el cumpleaños de mi hijo no fui una mamá divertida, fui una mamá muy rayada”, ha comenzado confesando a través de sus redes sociales. Adara ha querido hablar de la presión que sintió al querer darle a su hijo la mejor fiesta.

Según ha explicado, durante toda la celebración estuvo más pendiente de los detalles que de disfrutar el momento. “Estaba todo el rato pensando que había muchísimo ruido, que la merienda no ha sido de la mejor calidad, que la decoración la podría haber hecho mejor…”, ha dicho con sinceridad. Una autoexigencia que no le permitió vivir tranquila un día tan especial.

La influencer reconoce que su mente no paraba de pensar en lo que pasaba a su alrededor. “En vez de estar disfrutando el momento, estaba todo el rato pensando en que los padres se sintieran bien y en que ningún niño estuviera mal”, ha desvelado. Una preocupación constante por los demás que terminó pasándole factura.

El problema llegó al caer la noche, pues apareció un pensamiento recurrente que le duele tener: “Y esa noche me viene a la cabeza la maldita frase de siempre: podría haber sido mejor mamá”. Una reflexión que, según cuenta, no es algo puntual. “Todos los días cuando llega la noche, me llega ese sentimiento de culpabilidad”, ha admitido con total sinceridad.

Adara cree que este tipo de pensamientos dicen mucho de cómo viven la maternidad muchas mujeres. “Yo creo que dice mucho de nosotras como madre. Nos preocupamos de que esté todo bien, de que esté hecho de la mejor manera”, ha reconocido Sin embargo, esa búsqueda constante de perfección puede convertirse en una pesadilla.

Lo más llamativo es que, mientras ella vivía el día con estrés, la realidad era muy distinta para su hijo. “Para Martín fue un día increíble, se lo pasó fenomenal, solamente tenía que verle la cara, pero para mí fue un día súper estresante”, ha terminado concluyendo.