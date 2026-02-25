Rocío Molina 25 FEB 2026 - 15:32h.

Juan Iglesias felicita el 32 cumpleaños de la influencer compartiendo los instantes más felices de su vida juntos: las fotos inéditas del parto y otros recuerdos especiales

Estela Grande habla su pérdida de peso tras dar a luz a sus hijos: "Peso menos que antes de quedarme emabrazada"

Juan Iglesias ha dejado sin palabras a Estela Grande en el primer cumpleaños de ella junto a sus mellizos Luca y Liah. El futbolista le ha dedicado una tierna felicitación en este aniversario tan diferente para ellos y lo ha hecho compartiendo fotos inéditas del parto y de algunos de lo momento más inolvidables que han vivido juntos. El lateral derecho del Getafe C.F ha emocionado a la exconcursante de 'GH VIP' que no ha dudado de calificar este aniversario del "más especial".

Un mes después del día más importante de sus vidas, el nacimiento de sus mellizos, Estela Grande vuelve a estar de celebración. "Aún me cuesta creer que somos padres y que seguimos cumpliendo años y sueños juntos", ha escrito al ver el detalle que ha tenido Juan Iglesias en este aniversario tan especial. La madrileña que estrena los 32 años lo ha hecho de lo más emocionada con las palabras e imágenes que ha compartido el futbolista.

"Feliz cumpleaños, Amor. Por seguir disfrutando de la vida juntos. Te queremos y estamos muy orgullosos de la mamá que eres. Feliz vida", le ha escrito Juan Iglesias a la influencer y ella no ha dudado en responder esta tierna felicitación. "Te queremos mucho, papá", ha escrito, incidiendo en la nueva faceta del futbolista. Y para demostrar su conexión y el bonito momento que viven, el lateral derecho del Getafe C.F ha sacado a la luz unas fotos inéditas en las que se puede ver a Estela Grande en los momentos previos a tener en sus brazos a sus mellizos.

Desde sus últimos posados juntos y con ella presumiendo de su barriga de embarazada, viajes y experiencias en las que han crecido como pareja, la dura despedida de su perro Gant, cómo afrontaron con una sonrisa las complicaciones que surgieron al fina del embarazo al esperado momento de ver por primera vez la cara de sus hijos. Juan Iglesias ha mostrado imágenes inéditas del parto: desde la última monitorización hasta la tierna imagen de él y Estela en quirófano con uno de sus bebés en el pecho de la madre.

"Mi mejor regalo siempre seréis vosotros, mi preciosa familia. No puedo pedirle más a la vida, una familia sana, unida y feliz. Os quiero con toda mi alma", ha escrito la madrileña para celebrar su día. Y sus seguidores no han tardado en reaccionar ante esta demostración de amor del futbolista a su chica y a esas imágenes inéditas que ahora por primera vez han visto del nacimiento de los mellizos.

"Hacéis un equipo estupendo", "guapísimos todos", "sois una pareja genial y ahora más con vuestros niños", "las fotos son preciosas", han destacado de este regalo tan emotivo que Juan Iglesias ha hecho a Estela Grande y a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram.