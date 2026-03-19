Kike Calleja desvela el contenido de la conversación entre Kiko Rivera y Agustín Pantoja

Ana Carrillo 19 MAR 2026 - 14:41h.

Kike Calleja ha revelado en 'Vamos a ver' qué le dijo Kiko Rivera a su tío Agustín Pantoja en su conversación

Manuel Cortés y Gloria Camila rompen su silencio tras salir a la luz que él podría haber sido el motivo del conflicto con Rocío Flores

Compartir







Hace unas semanas, Almudena del Pozo soltaba la bomba en 'El tiempo justo': Isabel Pantoja y Kiko Rivera han firmado la paz tras años de desencuentros. En estos días se han ido conociendo novedades de su reconciliación: madre e hijo habrían hablado varias veces por teléfono y la tonadillera habría mantenido una conversación telefónica también con los tres hijos del DJ, el que tiene en común con Jessica Bueno y las dos niñas fruto de su relación con Irene Rosales.

Ahora, Kike Calleja ha aportado una novedad más: el contenido de la conversación entre Kiko Rivera y Agustín Pantoja: "Kiko Rivera le pidió perdón a su tío Agustín, le dijo que estaba en un momento muy bueno, muy feliz y le habló maravillosas de Lola, le dijo que gracias a ella estaba en un momento de paz".

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Pepe del Real desvela con qué personas de su pasado se quiere reconciliar Isabel Pantoja

El colaborador de 'Vamos a ver' le consta que Agustín "se emocionó" en su llamada con el DJ y mantiene que Isabel Pantoja le ha dicho a su hijo que le gustaría verle antes de iniciar su nueva gira por América, que dará comienzo en breves: "Quieren hablar de la posible venta de la parte de la finca de Kiko Rivera, que ya os comenté que le habían hecho una oferta de 250.000 euros e Isabel le ha pedido que de momento por favor lo pare".