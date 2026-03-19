Lorena Romera 19 MAR 2026 - 14:09h.

El DJ ha tenido un inesperado guiño con Isabel Pantoja al felicitar el Día del Padre a Paquirri

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Kiko Rivera le ha escrito un precioso mensaje a su padre con motivo del Día del Padre. El DJ, exconcursante de 'Supervivientes', ha utilizado su perfil de Instagram para dirigirse a Paquirri, al que ha dedicado las palabras que le hubiese gustado decirle en vida. Una preciosa publicación en la que ha tenido también un guiño con su madre, con la que ha tenido un inesperado acercamiento que ha acaparado todo tipo de titulares y minutos de televisión.

Junto a una fotografía antigua -como hizo hace unos días con su madre y con su tío Agustín-, el artista se ha dirigido al torero, al que le ha dedicado una conmovedora carta que ya acumula cientos de 'me gustas'. "Hoy es el Día del Padre... y, aunque la vida no me dio la oportunidad de crecer a tu lado, hay algo que nunca me faltó: sentirte", reconoce el que fuera también participante de 'GH DÚO' junto a Irene Rosales, de la que se separó el pasado mes de agosto.

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Un escrito en el que el cantante recuerda su marcha y como, pese a su fallecimiento, todavía lo siente presente. "Te fuiste cuando yo apenas tenía 7 meses, pero tu presencia siempre ha estado conmigo; en lo que soy, en lo que siento y en cada paso que doy en la vida", expresa el hijo de la tonadillera. "No tengo recuerdos contigo, pero sí llevo tu nombre, tu sangre, y una parte de ti que vive dentro de mí todos los días", señala el intérprete de Lola, la canción que le dedica a su actual pareja.

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"Una parte de ti que vive dentro de mí todos los días"

"Hoy no puedo darte un abrazo, pero sí puedo hablarte, darte las gracias y decirte que, de alguna forma, siempre has estado. Feliz Día del Padre, papá. Allí donde estés… sé que me cuidas. Te quiero", concluye el que fuera concursante de 'Supervivientes'. Una carta en la que también ha aprovechado para tener un guiño muy especial con su madre, con la que acaba de protagonizar un significativo acercamiento.

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Y es que el DJ ha puesto música a esta publicación y ha escogido, para sorpresa de todos, una canción de la tonadillera. Concretamente, Marinero de luces, el mítico sencillo que le dedicó a Paquirri. Un post en el que el hermano de Isa Pantoja y primo de Anabel Pantoja -que ya le ha dado like- ha bloqueado la opción de que sus seguidores puedan comentarle.