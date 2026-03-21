Antía Troncoso 21 MAR 2026 - 03:19h.

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Rocío Flores ha sido una de las grandes protagonista de esta semana debido a su inesperado distanciamiento con su tía, Gloria Camila. Una polémica que comenzaba cuando ambas dejaron de seguirse en redes sociales, aunque más tarde se descubrió que había sido la hija de Rocío Jurado quien bloqueó a su sobrina. Esta noche, en el plató de '¡De viernes!', Rocío se ha pronunciado al respecto.

El motivo del conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores continúa siendo una incógnita. Aunque, en 'El tiempo justo', la colaboradora Leticia Requejo apuntó a que el distanciamiento se debía a que Gloria se habría enfadado con su tía por apoyar a Manuel Cortés en su triángulo amoroso con él y su actual novio, Álvaro Ávila. Una versión que la propia Gloria Camila desmintió: "Ella puede tener una opinión, pero no desencadena en una discusión", aseguraba.

Hasta esta noche, Rocío Flores, que no se había pronunciado en ningún plató de televisión. En el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, donde Rocío es colaboradora en la sección del última hora de 'Supervivientes', la nieta de Rocío Jurado ha hablado sobre su distanciamiento con Gloria y sobre si es posible una reconciliación con ella.

Rocío Flores, sobre su distanciamiento con Gloria: "Me duele muchísimo"

Muy dolida y con lágrimas en los ojos, Rocío Flores ha tachado la actitud de Gloria Camila de bloquearla en las redes sociales como un gesto "surrealista e infantil": "Sabía perfectamente que bloqueándome iba a salir en los medios", ha puntualizado. También, Rocío ha reprochado a su tía que hubiese dejado "la pelota en su tejado" al decir que ella no tenia que dar explicaciones. "Lo siento mucho, pero yo no he empezado esto", ha asegurado.

Una declaración a la que Rocío ha añadido: "No soy la persona que ha creado esto, no tengo que dar ningún tipo de explicación. Llevó una semana aguantando y he explotado. Si ella quiere dar las explicaciones que sea ella la que las de". Asimismo, la nieta de Rocío Jurado ha aprovechado para lanzar un importante mensaje:

"Espero que absolutamente nadie más vuelva dudar de mí y de que todo lo que se está hablando en televisión viene filtrado de mi parte". Y es que Gloria ha dejado muy claro que desde que comenzó la polémica ella no ha hablado sobre el tema con ningún periodistas o medio de comunicación. "Si ha habido alguien en mi familia que ha dado todo y más por Gloria, soy yo", ha puntualizado.

Rocío, tajante, contra Gloria: "Lo que ha hecho conmigo me parece deleznable"

Rocío Flores ha asegurado estar muy decepcionada con Gloria Camila por "haber dicho delante de toda España que lo que se está contando viene por su parte", cuando eso "es mentira", y le ha lanzado una advertencia: "La próxima vez que se siente en un plató para hablar de mí, que procure hablar con la verdad, porque lo que ha hecho conmigo me parece deleznable".

"Lo único que he hecho con Gloria durante toda mi vida ha sido dejarme la piel y partirme la cara por defender públicamente a lo que considero toda mi familia. Como soy incapaz de hacer eso con nadie de mi familia, tampoco me gusta que me lo hagan porque no me lo merezco", ha dicho una tajante Rocío Flores, que, además ha aclarado:

"No estoy enfadada, te lo juro. Es un tema que me duele y no quiero tratar. Me podrías decir de cualquier persona, pero ella sabía muy bien lo que iba a provocar esto. Lo que yo discuto se queda en mi casa". Rocío, además, ha negado rotundamente que todo sea un montaje, al menos por su parte y se ha mostrado reacia a una futura reconciliación.