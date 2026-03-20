Carlos Otero 20 MAR 2026 - 20:30h.

Rocíó Flores se ha posicionado junto a Manuel Cortés cuando Gloria Camila lo dejó para volver con su ex

La contundente reflexión de Gloria Camila tras salir a la luz su distanciamiento con Rocío Flores

Compartir







El distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores continúa creciendo. Hace unos días repasábamos la evolución entre tía y sobrina, pero a medida que salen a la luz nuevos detalles sobre el origen del conflicto, en el que la figura de Manuel Cortés ha cobrado protagonismo, conviene trazar la secuencia completa de los acontecimientos. Esta es la cronología de un triángulo que ha provocado la crisis entre ellas.

Hasta el verano de 2025: relación normalizada

El origen del culebrón que nos ocupa encuentra su génesis en el pasado verano. Hasta ese momento, la relación entre los tres protagonistas de esta historia era cordial: Gloria Camila Ortega y Rocío Flores eran una tía y sobrina que mantenían un vínculo propio de dos hermanas y Manuel Cortés era un amigo común a las dos jóvenes.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila reaparece con cambio de look en medio de su polémica con Rocío Flores

Otoño de 2025: manuel Cortés flirtea con Gloria Camila

Las cosas cambian el pasado otoño: fue entonces cuando la hija de Rocío Jurado, recién llegada de la segunda temporada de 'Supervivientes: All Stars' decide romper con el que era su pareja, el cantante Álvaro García. De nuevo soltera y liberada, empieza un tonteo con derecho a roce con el hermano de Alma Bollo.

PUEDE INTERESARTE Crisis entre Gloria Camila y Rocío Flores: cronología de su relación antes de dejarse de seguir en redes sociales

La noticia trasciende y los programas y las revistas del corazón informan puntualmente de sus movimientos. “Somos amigos desde hace años”, dijo entonces la hija de Ortega Cano a los periodistas para intentar desviar la atención. Rocío Flores mantiene una relación fantástica con los dos y apoya el romance en privado sin entrar a valorarlo públicamente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Enero de 2026: gloria Camila vuelve con su ex

El momento clave de esta historia tuvo lugar hace tan solo unas semanas. De buenas a primeras, Gloria Camila vuelve con Álvaro y se marcha con él a Venecia de viaje. Manuel Cortés se entera del movimiento por los medios y las redes sociales y se queda estupefacto. Ni corto ni perezoso se mete en su perfil de Instagram para lanzarle una indirecta muy directa a la diseñadora de moda:

"Me encanta Venecia...", escribió junto a una ilustración de sus famosos canales y acompañando sus palabras con tres emoticonos marcaban el tono irónico de su frase.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

4 de febrero de 2026: reunión de crisis

El 4 de febrero tuvo lugar un encuentro en casa de Ortega en el que Gloria Camila y Cortés intentaron arreglar las cosas y quedaron en buenos términos. Él le pidió a ella que cuando reapareciese en televisión le diese su sitio y sacase la cara por él. Por lo visto Gloria no lo hizo y Rocío Flores le trasladó que, en su opinión, no había "estado a la altura".

Mediados de febrero de 2026: Rocío Flores y Gloria Camila mantienen las formas

Durante todo el mes de febrero Manuel Cortés estuvo muy beligerante mediáticamente contra Gloria Camila. En sus redes y ante los reporteros asfálticos lanzaba mensajes crípticos e incluso le mandó una felicitación envenenada a “su amiga” por su 30 cumpleaños.

En ese momento la relación entre Rocío Flores y Gloria Camila parecía que fluía con naturalidad ya que Rocío asistió muy contenta a la fiesta inspirada en Wall Street que organizó para celebrar su entrada en la treintena. Amor Romeira, que estuvo en la fiesta, desmiente que hubiese frialdad entre ellas en el evento.

Finales de febrero: escalada de tensión

Es en los últimos días del mes pasado cuando la relación empieza a tensarse sin remedio. Rocío Flores siguió mostrando afinidad con Manuel Cortés y esta relación empezó a generar roces sutiles con su tía. Leticia Requejo fue la encargada de hacer saber esta realidad:

"El motivo es por la defensa que Rocío Flores hace de Manuel Cortés", contó la periodista en ‘El Tiempo Justo’. "Hay muchas cosas que no le están gustando. Esto desemboca en una bronca de Rocío y Gloria donde se dicen cosas que ninguna de las dos quiere escuchar", donde además "se eleva el tono y donde la propia Gloria Camila le llega a decir a Rocío Flores "tú no eres quien para darme consejos sobre pareja’", ha espetado Requejo.

17 de marzo: el momento del 'unfollow'

El martes, 17 de marzo el distanciamiento entre tía y sobrina llega a un nuevo nivel cuando ambas dejan de seguirse en redes sociales. Además, con apenas una hora de diferencia, ambas comparten la misma publicación en historias de Instagram con un mensaje muy significativo que podría significar la ruptura total de su relación: "Y por paz mental uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos de cosas y personas”. Gloria Camila confirmó el enfado en Telecinco: “En todas las familias pasan cosas, pero unas son más públicas y otras más privadas", dijo.

19 de marzo: Manuel Cortés toma la palabra

Dos días después de que saltase la noticia el hijo de Raquel Bollo dio la puntilla con sus primeras declaraciones públicas. Ante los micrófonos de Europa Press el cantante dijo que Gloria "no es tan importante" y que, por otra parte, Rocío es una amiga a la que quiere "muchísimo" y conoce desde hace años.