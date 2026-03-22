Los hermanos investigados por la muerte de Francisca Cadenas habrían sido agredidos en prisión: "Piden protección"
Arabella Otero ha podido hablar con funcionarios de la prisión de Badajoz en la que se encuentran los hermanos González Soto: "Ya han sufrido las consecuencias de la consternación que hay por parte de los presos"
Gestos de desesperación y monosílabos: 'El tiempo justo' accede a la declaración íntegra de los asesinos de Francisca Cadenas ante el juez
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Los hermanos González Soto continúan en prisión. Manolo y Julián, más conocidos como Lolo y Juli, eran enviados el pasado fin de semana a prisión tras prestar declaración ante el juez por su presunta implicación en la desaparición y muerte de su vecina, Francisca Cadenas.
Tras una ardua investigación de la UCO, y después de nueve años de la desaparición de Francisca, los agentes encontraban los restos óseos de la mujer enterrados en el patio de los hermanos, quienes vivían a apenas 23 metros de distancia de Francisca y su familia.
Las escuchas realizadas por la UCO se convertían en una parte esencial de la investigación al mostrar la "obsesión sexual" que ambos hermanos tenían con Francisca y que más tarde ratificaría el auto del juez.
Juli y Lolo permanecen en un módulo de aislamiento
Desde entonces, Juli y Lolo permanecen en la cárcel de Badajoz en situación de prisión provisional y sin fianza a la espera de que la investigación aporte nuevos datos determinantes sobre lo que ocurrió realmente con Francisca Cadenas.
Los hermanos han sido trasladados a un módulo de aislamiento dentro del centro penitenciario para garantizar su seguridad y evitar posibles incidentes con otros internos debido a la naturaleza del crimen, algo que según explica nuestra compañera Arabella Otero, en exclusiva, ya habría sucedido:
"He podido hablar con varios funcionarios de la prisión de Badajoz y me cuentan que los hermanos permanecen casi todo el tiempo en aislamiento, sin embargo, durante el tiempo que no están en este módulo ya han sufrido las consecuencias de la consternación que hay por parte de los presos que no aprueban para nada lo que hicieron, por eso ellos siguen pidiendo permanecer aislados el máximo tiempo posible para que esas agresiones que ya se han dado no vuelvan a ocurrir".