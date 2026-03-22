Fiesta 22 MAR 2026 - 16:53h.

Compartir







Los hermanos González Soto continúan en prisión. Manolo y Julián, más conocidos como Lolo y Juli, eran enviados el pasado fin de semana a prisión tras prestar declaración ante el juez por su presunta implicación en la desaparición y muerte de su vecina, Francisca Cadenas.

Tras una ardua investigación de la UCO, y después de nueve años de la desaparición de Francisca, los agentes encontraban los restos óseos de la mujer enterrados en el patio de los hermanos, quienes vivían a apenas 23 metros de distancia de Francisca y su familia.

PUEDE INTERESARTE La abogada de la familia de Francisca Cadenas explica cómo fue el difícil momento en el que explicó a sus hijos las lesiones que presentaba

Las escuchas realizadas por la UCO se convertían en una parte esencial de la investigación al mostrar la "obsesión sexual" que ambos hermanos tenían con Francisca y que más tarde ratificaría el auto del juez.

Juli y Lolo permanecen en un módulo de aislamiento

Desde entonces, Juli y Lolo permanecen en la cárcel de Badajoz en situación de prisión provisional y sin fianza a la espera de que la investigación aporte nuevos datos determinantes sobre lo que ocurrió realmente con Francisca Cadenas.

Los hermanos han sido trasladados a un módulo de aislamiento dentro del centro penitenciario para garantizar su seguridad y evitar posibles incidentes con otros internos debido a la naturaleza del crimen, algo que según explica nuestra compañera Arabella Otero, en exclusiva, ya habría sucedido:

"He podido hablar con varios funcionarios de la prisión de Badajoz y me cuentan que los hermanos permanecen casi todo el tiempo en aislamiento, sin embargo, durante el tiempo que no están en este módulo ya han sufrido las consecuencias de la consternación que hay por parte de los presos que no aprueban para nada lo que hicieron, por eso ellos siguen pidiendo permanecer aislados el máximo tiempo posible para que esas agresiones que ya se han dado no vuelvan a ocurrir".