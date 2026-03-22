El encuentro entre el tenista Carlos Alcaraz y la reina emérita Sofía ha causado sensación en las redes sociales

La reina Sofía ha entregado en Miami los Premios Sofía a la Excelencia

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MiamiLa reina Sofía ha presidido este sábado en Miami (EE.UU.) la entrega de los Premios Sofía a la Excelencia, en los que fueron distinguidas dos parejas de empresarios latinos, durante una jornada en la que también visitó las instalaciones del Masters 1000 de Miami, donde saludó a los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar.

El encuentro entre el tenista Carlos Alcaraz y la reina emérita ha causado sensación en las redes sociales. Completamente decidida, la reina Sofía llegaba con paso firme y daba un abrazo y dos besos al tenista murciano. Recibiendo el saludo, Carlos Alcaraz estrechaba los hombros de la reina emérita mientras la tuteaba: "¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?". Sonriente y amable, la reina Sofía le daba la enhorabuena al deportista español.

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El encuentro de la reina Sofía con Carlos Alcaraz

Desde el perfil de X de Casa Real se ha compartido el momento en el que la reina emérita se encontraba con el tenista murciano: "La Reina Sofía, que se encuentra en Miami para asistir a la presentación en Florida de la iniciativa 'America&Spain250', organizado por el Queen Sofía Spanish Institute, ha tenido la ocasión de saludar y desear suerte a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar en el Miami Open".

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Tras saludarse y compartir unas palabras y varios gestos de cariño como apretones de mano, la reina y Carlos Alcaraz han posado en el photocall frente a los medios. El vídeo ha sido todo un éxito en la red social de Casa Real y en tan solo unas horas ha alcanzado las 280.000 visualizaciones.

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La reina Sofía de España entrega en Miami los Premios Sofía a la Excelencia

La reina se encuentra en Miami en el marco de una visita oficial de tres días, durante la cual inauguró el viernes una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España, con motivo del aniversario 250 de la fundación del país.

Los Premios Sophia a la Excelencia fueron entregados durante una gala en medio de la conmemoración del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos y reconoció a dos parejas de empresarios locales por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

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El evento tuvo lugar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), donde la reina emérita galardonó al inmobiliario y filántropo cubano Jorge M. Pérez, junto a su esposa Darlene Pérez, quien ha dedicado más de 30 años a la defensa de la atención médica, la educación y las artes, además de fundar el Comité Internacional de Mujeres del museo.

El Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), organizador de estos premios anuales, destacó que la familia Pérez ha moldeado el paisaje cívico y cultural del sur de Florida y fortalecido las conexiones artísticas entre España y Estados Unidos.

"Es un verdadero honor recibir este reconocimiento del Queen Sofía Spanish Institute, especialmente en una ciudad como Miami, donde convergen diversas culturas que configuran una vibrante comunidad global", expresó Jorge Pérez durante la ceremonia.

La otra pareja distinguida fue la formada por los empresarios y humanitarios dominicanos Frank y Haydée Rainieri, quienes transformaron Punta Cana (República Dominicana) en un destino turístico de clase mundial.

Entre las personalidades que han recibido anteriormente este premio figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton, el tenor Plácido Domingo, la actriz Penélope Cruz, el escritor Mario Vargas Llosa, los músicos Gloria y Emilio Estefan, el chef José Andrés y el director de orquesta Gustavo Dudamel.