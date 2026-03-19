Lorena Romera 19 MAR 2026 - 16:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha comprado una impresionante casa de dos plantas, con jardín y piscina

Melyssa Pinto y Mario Casas posan juntos durante su escapada a Canarias: "Me tiene enamorada"

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Melyssa Pinto se encuentra en uno de los momentos más satisfactorios de su vida. Tanto a nivel personal, de la mano de Mario Casas, como a nivel profesional, con proyectos cada vez más ilusionantes para ella. Pero ahora, con la feliz noticia que ha comunicado a través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera tronista de 'MyHyV' y concursante de 'Supervivientes' no podría estar más emocionada.

La influencer de 34 años ha compartido la que probablemente sea una de las publicaciones más especiales hasta la fecha. Aunque ha publicado la imagen en blanco y negro, su sonrisa es capaz de iluminar la imagen. Así se lo han hecho saber sus incondicionales, que ya llenan la publicación con mensajes de enhorabuena y felicitaciones de todo tipo.

Después de acudir al estreno de Zeta para arropar a Mario Casas -en una noche en la que ninguno pudo ocultar lo muy enamorados que están, profesándose todo tipo de piropos-, la catalana, nacida en Barcelona, ha hecho público el secreto que lleva algunas semanas guardando bajo llave y que tantísimas ganas tenía de compartir y celebrar públicamente.

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Hace apenas unos días, la creadora de contenido adelantaba que había decidido poner en "alquiler el pisito en el que vivía en el centro". Después, contaba que se encontraba inmersa en las obras de un bajo para sus padres, "muy mono y muy bien ubicado". Hoy, Melyssa Pinto anuncia que se ha convertido en propietaria. Lo hace con un carrusel de fotos en el que la vemos, en primer lugar, con las llaves en la mano y los documentos que acreditan esta compra.

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Primera imagen de la impresionante casa de Melyssa Pinto

Un post en el que la que fuera concursante de 'Supervivientes' comparte la primera imagen de su impresionante vivienda. Un chalé de dos plantas, con la fachada en blanco, con amplísimo jardín y una enorme piscina que estrenará este mismo verano. "No me lo creo todavía, pero sí, es real. Hoy puedo deciros oficialmente que tengo casa propia. No imagináis mi felicidad. Esto fue algo que siempre soñé, aunque no sabía cómo llegaría a cumplirlo", confiesa la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'.

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"No imagináis mi felicidad, es algo que siempre soñé"

"A veces siento que tengo un angelito que me guía por el camino correcto. Un camino lleno de aprendizajes, pero siempre con un buen final. Por las veces que le pedí a Diosito ojalá algún día tener una casa así: lo logré. Que nunca falten sueños por cumplir, porque si los sueños se trabajan, se cumplen", expresa muy emocionada Melyssa Pinto, que ha prometido que "muy pronto" hará house tour de su casa nueva.