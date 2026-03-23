Miguel Salazar Madrid, 23 MAR 2026 - 16:58h.

Compartir







Por las carreteras de Lima (Perú) podemos ver la imagen de Cristiano Ronaldo. Pero no aparece como profesional del fútbol, sino haciéndose pasar por un médico. Es un ejemplo más de la larga lista de famosos -la princesa Leonor, Rosalía, Sara Carbonero, Carlos Sobera...- que han sido víctimas de una suplantación de identidad.

Ronaldo, víctima de un 'fake'

En 'El tiempo justo' hemos investigado quiénes están detrás del falso Cristiano. Álex Álvarez, reportero del programa, ha podido hablar con el dueño de la clínica peruana. Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de la noticia, la reacción que ha tenido no ha dejado indiferente a nadie. "Su respuesta ha sido bloquearnos", asegura el periodista.

Antes de esto, le había comunicado a Álvarez que "hasta a día de hoy no se había dado cuenta" de que aparecía la imagen del deportista de élite por todas partes de la capital peruana, haciéndose viral por redes sociales. El dueño detalla además que no es su responsabilidad la gestión de los carteles. "Echan la culpa a la empresa de cartelería que en su momento hizo esos banners", agrega el reportero del programa de Telecinco.

Cristiano Ronaldo aparece ataviado con una bata blanca y listo para pasar consulta en ese cartel que suplanta su identidad. Se muestra como el 'doctor milagro' de un centro de medicina integral, lo que ha llamado la atención de todos los que lo han visto con sus propios ojos.