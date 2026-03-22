Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Embarazos de famosas

Claudia habla en plató tras anunciar que está embarazada y Sandra Barneda reacciona: "Déjame que te dé un abrazo"

Claudia habla en plató tras anunciar que está embarazada y Sandra Barneda reacciona: "Déjame que te dé un abrazo" Supervivientes 2026 Top Vídeos 360
El abrazo entre Claudia Martínez y Sandra Barneda en plató.. Telecinco.es
Compartir

Claudia Martínez y Mario González están esperando su primer hijo en común: la pareja lo ha anunciado en las redes sociales con una especial imagen y ella momentos más tarde se ha sentado en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y Sandra Barneda no quería desaprovechar la oportunidad durante la parte de la gala de Mediaset Infinity para darle la enhorabuena y decirles unas palabras.

Con una abrazo, la presentadora felicitaba a Claudia Martínez por su embarazo, la que aseguraba que "se encuentra muy bien", visiblemente feliz con la noticia que acaba de anunciar, que agradecía este gesto.

PUEDE INTERESARTE

Además, Sandra Barneda quería mandar un mensaje a Mario González: "Por si nos estás viendo, ya sabes que cuando Claudia nos anunció en uno de los debates de 'La isla de las tentaciones' que habíais vuelto yo me puse muy feliz, ahora por partida doble. De verdad, felicidades". Y reflexionaba por el momento que pasa la pareja al conocerse esta noticia.

El test definitivo de 'Supervivientes': los famosos eligen los objetos fundamentales para la aventura

Test de supervivencia con Nueva Línea
Los famosos se enfrentan al test de supervivencia
Temas