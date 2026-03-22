Patricia Fernández 22 MAR 2026 - 21:52h.

La presentadora ha felicitado a Claudia Martínez en plató y ha mandado un mensaje a Mario González

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Claudia Martínez y Mario González están esperando su primer hijo en común: la pareja lo ha anunciado en las redes sociales con una especial imagen y ella momentos más tarde se ha sentado en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y Sandra Barneda no quería desaprovechar la oportunidad durante la parte de la gala de Mediaset Infinity para darle la enhorabuena y decirles unas palabras.

Con una abrazo, la presentadora felicitaba a Claudia Martínez por su embarazo, la que aseguraba que "se encuentra muy bien", visiblemente feliz con la noticia que acaba de anunciar, que agradecía este gesto.

Además, Sandra Barneda quería mandar un mensaje a Mario González: "Por si nos estás viendo, ya sabes que cuando Claudia nos anunció en uno de los debates de 'La isla de las tentaciones' que habíais vuelto yo me puse muy feliz, ahora por partida doble. De verdad, felicidades". Y reflexionaba por el momento que pasa la pareja al conocerse esta noticia.

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