Marta Castro habla de las clases de preparación al parto a 3 semanas de dar a luz

Natalia Sette 24 MAR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente sobre por qué ha decidido ir a clases de preparación al parto si ya tiene un hijo

Marta Castro y Rodri Fuertes se instalan en su nueva casa a 6 semanas del nacimiento de su hija

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Marta Castro afronta la recta final de su embarazo con una mezcla de emoción y nervios por conocer a su pequeña . A tan solo tres semanas de dar la bienvenida a su hija junto a Rodri Fuertes, la influencer ha querido compartir con sus seguidores por qué ha decidido ir a clases de preparación al parto.

A través de sus redes sociales, Marta ha contado que ha comenzado clases de preparación al parto guiadas por una matrona especializada. “He ido a una cita con mi gine y me ha puesto en contacto con Marcela, una matrona que atiende partos en el hospital donde voy a dar a luz”, ha explicado.

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La influencer ha detallado que estas sesiones se realizan de forma online y están enfocadas en entender mejor el cuerpo durante el parto. “Me dice que imparte cursos online por videollamada”, ha contado. Pero lo más llamativo es el motivo que la ha llevado a tomar esta decisión, especialmente teniendo en cuenta que su primera experiencia fue positiva.

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“Me preguntarán por qué estoy haciendo un curso si mi parto con Hugo fue maravilloso y es que yo fui sin conocimiento sobre el cuerpo de ningún tipo”, ha confesado con total honestidad. En este sentido, Marta ha querido recalcar la importancia de entender lo que ocurre durante el parto. “En la primera sesión trabajamos todo el tema de la respiración, de la relajación, de controlar esos picos de nervios”, ha explicado.

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La segunda sesión, según ha contado, ha ido un paso más allá: “Ha sido para trabajar en el parto con conocimiento, con tu cuerpo y no contra tu cuerpo, conociendo las posturas”. Todo esto le está sirviendo no solo para sentirse preparada cuando llegue el momento de dar a luz a su hijo, sino para saber cómo quiere que sea su parto y ser consciente de sus decisiones.

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Marta Castro cuenta su experiencia con su primer parto

Aprovechando este proceso, Marta también ha querido recordar cómo fue el nacimiento de su hijo Hugo, el principal motivo por el que ha querido dar clases de preparación al parto. No porque fuera una experiencia negativa, sino porque fue todo muy improvisado.

“Estaba en la semana 41 y pico y fui a la clínica para que me viera la matrona y mi ginecóloga y me exploraron”, ha comenzado relatando. Aquella misma noche todo se precipitó: “De haberme explorado, me puse de parto. Expulsé el tapón. Yo notaba unos dolores muy leves”. Sin tener claro lo que estaba ocurriendo, decidió consultar con su ginecóloga. “Me dijo que contara las contracciones. A día de hoy no sé cómo se cuentan”, ha confesado entre risas.

Y es que, tal y como explica, las sensaciones eran muy suaves: “No sabía si eran regulares o no porque era como un dolor súper leve de regla”. El proceso avanzó rápido, casi sin que ella fuera consciente. “Me dio tiempo a todo: maquillarme, vestirme, hacer el papeleo… Llegué al hospital dilatada de 7 cm a las 12 de la noche”, ha recordado. Ya en la fase final, tomó una importante decisión: “A los 9 cm me preguntaron si me quería poner la epidural y dije que sí. Yo creo que podría haber dado a luz sin ponérmela”. Finalmente, el parto fue ágil y sin complicaciones: “Fue un parto muy rápido, tuve a Hugo a las 4 de la mañana”.

Ahora, con una nueva experiencia de parto en camino, Marta Castro quiere vivir el momento desde el conocimiento, la preparación y la tranquilidad. Quiere ser consciente de cada una de las decisiones que tome para no arrepentirse de nada en el futuro.